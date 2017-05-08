新知》義大研發殺癌利器 「微載體」獲國家創新獎
2017-05-08 17:24
〔記者洪臣宏／高雄報導〕義守大學醫學院副院長楊智惠與副教授黃耿祥，與金屬工業發展研究中心共組「殺癌新利器－栓塞藥物粒徑調控技術開發」研究團隊，獲得今年度「國家產業創新獎」。楊智惠指，研發具備雙功能微球載體，還能運用於肝癌治療。
楊智惠與黃耿祥長期研發以微流控方法製作高均一微載體，擁有奈米藥物載體開發技術及粒徑調控多項專利，透過「法人鏈結產學合作計畫」，與金屬工業發展研究中心合作，共組「殺癌新利器－栓塞藥物粒徑調控技術開發」研究團隊，「抗癌大聯盟：球來一定打、癌來一定殺」為題，獲第5屆國家產業創新獎的「團隊類：工業基礎技術深耕獎項」。
楊智惠致力於研究抗癌藥物標靶劑型開發，因而提供主要技術資源，包括進行藥物控制釋放效能、細胞活性試驗、進行藥物動力學及藥效學等微載體臨床前試驗，金屬中心協助量產設備開發。
楊智惠指出，微載體可攜帶不同治療藥物，作為各式臨床適應症藥物控制釋放劑型，這次利用微載體調控粒徑，設定適當的粒徑大小作為血管栓塞物，亦可包覆抗癌藥，作為抗癌藥物的控制釋放劑型。
具備雙功能微球載體，除了能運用於肝癌治療，同時進行癌組織動脈血管栓塞及適時的藥物控制釋放治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 醫病》每天2茶葉蛋1包鹽酥雞 他DIY時小老弟竟軟了...
- 超大卡片來自總統府? 藍營見縫插針搞烏龍
- 吉貝花火好燦爛…然後全島就停電了
- 雲縣府徵暑期工讀生 月薪21K
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
- 維納斯的呢喃（5／8～5／14）
- 全大運》200公尺也是他！楊俊瀚今再成100公尺全國紀錄保持人
- MLB》超無辜！他這樣被判投手犯規 美國球迷笑翻（影音）
- 馬刺、塞爾提克拚聽牌 今日賽事預告與轉播
- 獻花模範母親 林佳龍︰讓媽媽們安居
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票率66％ 法國史上最年輕總統
- 法大選馬克宏勝出 亞洲匯市歐元走升
- 南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定
- 陳彥允甜認腦婆 Bii還債藏家醜
- 自由廣場》（澄社評論）CAS驗證納入戴奧辛檢測？
- 文化部要審 北門郵局開發添變數
- 網球》復出第二站 莎娃馬德里開胡（影音）
- 韓國瑜：北農總經理須「阿莎力」！賴坤成具此特質
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 正妹主播曬辣照 疑踩保育綠石槽遭投訴
- 樹林農會賄選 理事長賴朝進起訴
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 淡水刑警歌王獻唱 歡慶母親節也宣導反詐騙
- 吳敦義拚黨魁 自誇唯一能跨過濁水溪的人
- MiLB》開完球跪地求婚 22歲內野手感動求婚（影音）
- 疑似禽流感 家禽批發市場停宰24小時
- 葉啟田爆曾想娶陳美鳳 黃昏戀有譜？
- 《玩命8》助威北美4月票房 飆破243億創歷史新高
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 觸控廠業成首季財報亮眼 股價直奔漲停價
- 穿紅鞋求好運 詐騙車手露餡被逮
- 心酸！父為子外出買藥 回來見子溺斃大排
- 小S對未來女婿撂狠話 許老三被下戀愛禁令
- 川普次子說溜嘴！ 稱俄羅斯金援自家高球場
- 蔗總疑猿偷暗號 洪總酸︰神明托夢？
- 台中路平看得見 工程缺失率大降
- 〈國際現場〉Q1穿戴式裝置 Apple Watch奪冠
- 賽車》車神舒馬克能走路？ 德雜誌造謠判賠162萬
- 參與WHA若受阻 美國可望為我發聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新知》義大研發殺癌利器 「微載體」獲國家創新獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分