新知》義大研發殺癌利器 「微載體」獲國家創新獎

2017-05-08 17:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕義守大學醫學院副院長楊智惠與副教授黃耿祥，與金屬工業發展研究中心共組「殺癌新利器－栓塞藥物粒徑調控技術開發」研究團隊，獲得今年度「國家產業創新獎」。楊智惠指，研發具備雙功能微球載體，還能運用於肝癌治療。

楊智惠與黃耿祥長期研發以微流控方法製作高均一微載體，擁有奈米藥物載體開發技術及粒徑調控多項專利，透過「法人鏈結產學合作計畫」，與金屬工業發展研究中心合作，共組「殺癌新利器－栓塞藥物粒徑調控技術開發」研究團隊，「抗癌大聯盟：球來一定打、癌來一定殺」為題，獲第5屆國家產業創新獎的「團隊類：工業基礎技術深耕獎項」。

楊智惠致力於研究抗癌藥物標靶劑型開發，因而提供主要技術資源，包括進行藥物控制釋放效能、細胞活性試驗、進行藥物動力學及藥效學等微載體臨床前試驗，金屬中心協助量產設備開發。

楊智惠指出，微載體可攜帶不同治療藥物，作為各式臨床適應症藥物控制釋放劑型，這次利用微載體調控粒徑，設定適當的粒徑大小作為血管栓塞物，亦可包覆抗癌藥，作為抗癌藥物的控制釋放劑型。

具備雙功能微球載體，除了能運用於肝癌治療，同時進行癌組織動脈血管栓塞及適時的藥物控制釋放治療。