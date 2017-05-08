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疫病》今年已15例 台東恙蟲病全國第2高

2017-05-08  17:02

［記者王秀亭／台東報導］每年清明節後至8月間是恙蟲病的高峰期，據疾病管制署統計，今年截至5月8日，全國罹恙蟲病85例個案中，台東就占了15例，僅次於花蓮縣，為全國第2高。

衛生局指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬到人體後感染所致，恙蟎普遍寄生在老鼠身上，其幼蟲主要生活在草叢裡，出遊若撥動草叢雜草，驚動恙蟎，恙蟎受驚嚇，就容易往人的身體上叮咬。

據疾管署統計，今年恙蟲病個案中，以花蓮25例為全國第一名，其中鳳林鄉、吉安鄉、玉里鎮各為4例最多，第二名為台東縣，有15例，成功鎮有4例，台東市、蘭嶼鄉分別為3例，太麻里、長濱、海端、達仁及金峰鄉各有1例。

衛生局指出，只要是開發度低的土地，加上老鼠出沒，就易有恙蟎幼蟲，尤其蘭嶼鄉，每年發生案例數都在台東各鄉鎮市的前3名，呼籲民眾到山區、郊區、農田菜園或其他掌有雜草的地方應注意自身防護，避免蚊蟲叮咬。

衛生局進一步提醒民眾，曾到郊外遭蚊蟲叮咬，返家一個多星期後，若出現發燒症狀，且長達一週，皮膚出現紅色斑狀丘疹，並逐漸擴散到全身，叮咬處通常會出現焦痂，應盡速就醫，若未及時接受治療，最嚴重會危及生命。

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  • 被恙蟲叮咬的傷口，會呈現無痛的焦痂。（桃市府衛生局提供）

    被恙蟲叮咬的傷口，會呈現無痛的焦痂。（桃市府衛生局提供）

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相關關鍵字： 健康醫療 恙蟎 恙蟲 恙蟲病 紅色斑狀丘疹
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