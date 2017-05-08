胎兒吸收葉黃素 27歲孕婦老化視茫茫

2017-05-08

記者蔡彰盛／新竹報導

當媽媽真辛苦！

新竹一名懷孕6個月的27歲孕婦，因深度近視加上胎兒吸收葉黃素，視力突然惡化，檢查其雙眼嚴重退化10多年、已達40多歲年紀程度，醫師呼籲孕婦懷孕期間少接觸３Ｃ產品，並需補充葉黃素，以保護自己與胎兒的眼睛健康。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山說，這名27歲粉領上班族懷孕6個月，上週因突然感覺視力模糊、怕光嚴重，電腦打久後看遠一點東西很不清楚，且眼睛十分乾澀，趕緊就醫求診。

原本近視約1800度的孕婦，檢查發現右眼度數大增到2450度、散光275度，左眼近視升到2000度、散光400度。目前雙眼矯正後視力還有0.9，但檢查更發現左眼下方有視網膜退化，葉黃素濃度右眼67分、左眼58分，而一般正常的27歲年紀，葉黃素濃度應至少有80。另外，經過睫狀肌測試，顯示右邊充血嚴重，左眼也有充血，黃斑部有明顯出血情況，雙眼疲累畏光，眼壓也很大。顯示她的眼睛已比同年齡層退化超過至少13年，雙眼都已老化達約40歲年紀。

追根究柢，她眼睛是因高度近視加上懷孕，高度近視者葉黃素原就容易流失，且因吸收不良而造成葉黃素低下。

孕婦懷孕6個月後，進入懷孕第三期，前半年的營養多匯集在胎盤，這時開始輸入臍帶，進到胎兒的肝臟，然後透過血液輸送到胎兒全身。經研究顯示，孕婦懷孕半年後，眼睛內有1/5的葉黃素，也會透過這方式輸送給胎兒，如果孕婦本身是高度近視、葉黃素原本就較少，不僅胎兒吸收量少，對母體更是嚴重傷眼。

眼球黃斑部的葉黃素一旦減少，將難以抵抗３Ｃ產品的藍光，容易造成對眼部難以彌補的傷害。陳瑩山提醒孕婦，應要補充葉黃素，建議可每天早上吃蛋，多吃綠色蔬菜、黃色水果，而且懷孕半年起，休息時間要增加，尤其不要用眼過度，少看３Ｃ產品，避免眼睛受害。