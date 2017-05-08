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PTT預告要停機 鄉民們又集體崩潰了...

PTT又公告即將在5/21進行系統維修。（圖擷自PTT）

2017-05-08  18:54

〔即時新聞／綜合報導〕國內知名的網路論壇PTT，公告將於5/21（週日）進行系統維修，當日從早上5點至下午5點皆暫停服務，不少鄉民崩潰怒噓，紛紛留言「又是世界末日啦」、「停太久了吧」，也有人抱怨「為何都選在周末」。

PTT每個小時都有數萬人在站上交流意見，前天（7日）貼出停機公告，「本站將於5/21週日進行系統維修，PTT及PTT網頁版於 05:00 ~ 17:00 暫停服務，造成不便，敬請見諒」。

7日停機公告一出，不少鄉民聞訊崩潰，紛紛留言，「世界末日又要來啦」、「末日即將來臨」、「悲劇從天而降」、「天搖地動」、「又是假日，想逼死肥宅嗎？」，也有人質疑「到底幹嘛要假日停，有夠智障」、「為什麼要停假日啊啊啊啊啊」。

PTT每次停機總是讓廣大鄉民們難以接受，上月16日（周日）因為要配合高壓配電設備緊急維修，當時暫時停機6小時也被許多鄉民抱怨。

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  • PTT公告要維修，鄉民們又集體崩潰。（圖擷自PTT）

    PTT公告要維修，鄉民們又集體崩潰。（圖擷自PTT）

  • PTT公告要維修，鄉民們又集體崩潰。（圖擷自PTT）

    PTT公告要維修，鄉民們又集體崩潰。（圖擷自PTT）

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