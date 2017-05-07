補習班免費助學 弱勢女學生考取金榜寫信感恩
〔記者王俊忠／台南報導〕國內補教界近來被狼師案搞得烏煙瘴氣，其實補教界也有愛心暖師，台南某補習班在95年到100年間，為家境弱勢、有求學上進心的國中生，辦理免費補習的「大樹計畫」，10年前參與免費補習3年的學生莊佳蓉，高中考取台南女中，今年更考取台大工業工程研究所榜首，她寄信感恩補習班創辦人說，「您的善舉改變我的一生」，傳為補教界佳話。
補習班創辦人張簡永祥日前接獲一封女學生寄來的感恩信，原來這位女學生莊佳蓉，10年前曾於在補習班接受過「大樹計畫」免費補習3年，國中畢業後以基測403分考上台南女中，大學念中央大學地科系，今年碩士班考試，她在台、成、清、交頂大都錄取，更考取台大工業工程系研究所榜首。
莊佳蓉說，感念補習班當年對經濟弱勢的她，提供英、數、理化免費補習的優惠，因為補習班的善舉，改變她的一生。她並約了「大樹計畫」同梯同學黃瓈葳（中山大學人力資源研究所）、周純靜（成大資工研究所），利用今天假日回補習班，感謝張簡主任與老師。
張簡永祥邀當年教孩子的英文老師吳蕙君、數學老師陳雅貞、理化老師歐陽秀芬與3位得意門生一起餐敘，席間，老師們不斷鼓勵學生、也誇她們懂得感恩，是現今學生的榜樣。
莊佳蓉透露，從小父母離異，她是被奶奶隔代教養帶大的，因為上國中時沒錢補習，所幸有成大補習班這免費補習3年的義舉，改變家貧生的求學路。
張簡永祥指出，「大樹計畫」是補習班從95年7月到100年6月，針對台南地區家境較弱勢、但有求學上進心的國中生，提供英數理化3年免費補習，參與對象須經學校、教師推薦及補習班審核，獲准參加學生不僅3年免學費，講義、書本也免費提供，5年下來，全市有345位學生受惠，每人1年省下6萬元補習費，100間此計畫完成階段性任務，未來會再評估續辦類似造福學生的教育方案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- WHA報名明截止 外交部：多國支持台灣出席
- 星期專論》高度警覺中國白蟻效應
- 中國武術名將連署聲明 勸徐曉冬「回頭是岸」
- 台陽美展 表揚資深藝術大師
- 自由開講》要得很簡單，是否很困難？
- 台灣女性官兵禁區 只剩潛艦
- 聯醫板橋院區 擬採BOT重建經營
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 楊一展大手一撈 豆花妹感覺好棒
- Wells Fargo錦標賽》瑞德第三回合攻上首席 潘政琮補賽遭淘汰
- 通緝兄妹檔 因嘴饞外食被逮
- 馬克宏娶某大姊 反變女性吸票機
- 【感覺紀事簿】年節的限定滋味
- 大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃
- 天熱戲水... 雲林、台南3國中生溺死
- 焦點評論》「打地基」之外
- 毒蟲偷車才交保 不思悔改又偷車被逮
- 鄭鎧文上一軍 蔗總︰打2轟回來
- 3男登山迷路1人按捺不住離開 搜救變困難
- 澳洲野生鮭氾濫沒人吃 賤價作龍蝦飼料
- 自由廣場》拜託前瞻一下年輕世代
- MLB》被吉總拿來跟基特比較 賈吉：我做好自己就好
- 中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃
- 中職》悍將12位天使歡慶母親節 26歲辣媽方志友開球
- 看前瞻計畫 李鴻源：還有很多功課要做
- 自由限時批》怎麼國防部長也葉名琛了？！
- 又見虐童？3歲童顱內出血 下體赫見有菸疤
- 《公務員身分》花縣府9官員選國民黨代表遭質疑 6人退選
- 中國遠海長訓 馮世寬：帶給台灣戰備壓力
- 集集小火車撞人意外 大人小孩2受傷
- 徐曉冬微博「被消失」 網民驚：大師控制伺服器
- 清大生打造賽車 4.2秒加速百公里
- 辦案靠媒體調監視器 警高層漠視人民財產安全
- 美德法都有過…最後關頭「駭」大選 似成新常態
- 法律白話文》出國幫人代購商品回來會犯法嗎？
- 北韓核試場又有動靜 大量採礦車出沒疑挖新坑道
- 反年改批林萬億領18％ 黃國昌：邏輯錯亂！
標題：補習班免費助學 弱勢女學生考取金榜寫信感恩
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email