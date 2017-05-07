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補習班免費助學 弱勢女學生考取金榜寫信感恩

2017-05-07  18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕國內補教界近來被狼師案搞得烏煙瘴氣，其實補教界也有愛心暖師，台南某補習班在95年到100年間，為家境弱勢、有求學上進心的國中生，辦理免費補習的「大樹計畫」，10年前參與免費補習3年的學生莊佳蓉，高中考取台南女中，今年更考取台大工業工程研究所榜首，她寄信感恩補習班創辦人說，「您的善舉改變我的一生」，傳為補教界佳話。

補習班創辦人張簡永祥日前接獲一封女學生寄來的感恩信，原來這位女學生莊佳蓉，10年前曾於在補習班接受過「大樹計畫」免費補習3年，國中畢業後以基測403分考上台南女中，大學念中央大學地科系，今年碩士班考試，她在台、成、清、交頂大都錄取，更考取台大工業工程系研究所榜首。

莊佳蓉說，感念補習班當年對經濟弱勢的她，提供英、數、理化免費補習的優惠，因為補習班的善舉，改變她的一生。她並約了「大樹計畫」同梯同學黃瓈葳（中山大學人力資源研究所）、周純靜（成大資工研究所），利用今天假日回補習班，感謝張簡主任與老師。

張簡永祥邀當年教孩子的英文老師吳蕙君、數學老師陳雅貞、理化老師歐陽秀芬與3位得意門生一起餐敘，席間，老師們不斷鼓勵學生、也誇她們懂得感恩，是現今學生的榜樣。

莊佳蓉透露，從小父母離異，她是被奶奶隔代教養帶大的，因為上國中時沒錢補習，所幸有成大補習班這免費補習3年的義舉，改變家貧生的求學路。

張簡永祥指出，「大樹計畫」是補習班從95年7月到100年6月，針對台南地區家境較弱勢、但有求學上進心的國中生，提供英數理化3年免費補習，參與對象須經學校、教師推薦及補習班審核，獲准參加學生不僅3年免學費，講義、書本也免費提供，5年下來，全市有345位學生受惠，每人1年省下6萬元補習費，100間此計畫完成階段性任務，未來會再評估續辦類似造福學生的教育方案。

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  • 考取研究所金榜的莊佳蓉（後中者），是隔代教養長大的孩子，特地回補習班，感謝創辦人張簡永祥（前左一）及老師們10年前提供免費補習，改變她的一生。（記者王俊忠攝）

    考取研究所金榜的莊佳蓉（後中者），是隔代教養長大的孩子，特地回補習班，感謝創辦人張簡永祥（前左一）及老師們10年前提供免費補習，改變她的一生。（記者王俊忠攝）

  • 錄取台、成、清、交今年碩士班的莊佳蓉，寫信感謝補習班創辦人張簡永祥10年前執行「大樹計畫」，免費補習施惠弱勢學生。（記者王俊忠翻攝）

    錄取台、成、清、交今年碩士班的莊佳蓉，寫信感謝補習班創辦人張簡永祥10年前執行「大樹計畫」，免費補習施惠弱勢學生。（記者王俊忠翻攝）

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