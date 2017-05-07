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醫訊》預防骨鬆 成大醫師建議這樣做…

中華民國骨質疏鬆學會創會20年紀念會，與會來賓呼籲民眾重視人口高齡化與骨鬆好發問題。（記者王俊忠攝）

2017-05-07  11:36

〔記者王俊忠／台南報導〕中華民國骨質疏鬆學會今年逢創會20年週年慶，今上午在成大醫學院擴大舉行紀念會活動。骨鬆學會理事長吳至行醫師指出，我國50歲以上人口將於2025年達42％，加上人口高齡化因素，屆時每4人將有1人成為骨鬆高危險族群，不容忽視。

成大醫師吳至行表示，預防骨鬆，民眾要從年輕做起，保持常態性運動與均衡飲食，每週至少運動3次，1次運動至少50分鐘；每天適度外出曬太陽，1天約曬30分鐘，增加體內鈣質；年滿50歲的男女應做骨質密度篩檢，能夠早發現、早治療。

骨鬆學會依據2005年至2008年國民營養調查指出，50歲以上男女骨鬆症盛行率分別達23.9％與38.3％。另健保署住院資料顯示，每年50歲以上男性髖部骨折個案，從1999年3551例逐年增加到2010年8616例；女性則從6096例增加到1萬3893例，10年內增加超過1倍，中、老年人骨鬆骨折問題不能輕忽。

衛福部常次蔡森田、健保署長李伯璋與南市衛生局長陳怡等人都出席支持骨鬆預防與照護願景。

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