醫訊》預防骨鬆 成大醫師建議這樣做…
2017-05-07 11:36
中華民國骨質疏鬆學會創會20年紀念會，與會來賓呼籲民眾重視人口高齡化與骨鬆好發問題。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕中華民國骨質疏鬆學會今年逢創會20年週年慶，今上午在成大醫學院擴大舉行紀念會活動。骨鬆學會理事長吳至行醫師指出，我國50歲以上人口將於2025年達42％，加上人口高齡化因素，屆時每4人將有1人成為骨鬆高危險族群，不容忽視。
成大醫師吳至行表示，預防骨鬆，民眾要從年輕做起，保持常態性運動與均衡飲食，每週至少運動3次，1次運動至少50分鐘；每天適度外出曬太陽，1天約曬30分鐘，增加體內鈣質；年滿50歲的男女應做骨質密度篩檢，能夠早發現、早治療。
骨鬆學會依據2005年至2008年國民營養調查指出，50歲以上男女骨鬆症盛行率分別達23.9％與38.3％。另健保署住院資料顯示，每年50歲以上男性髖部骨折個案，從1999年3551例逐年增加到2010年8616例；女性則從6096例增加到1萬3893例，10年內增加超過1倍，中、老年人骨鬆骨折問題不能輕忽。
衛福部常次蔡森田、健保署長李伯璋與南市衛生局長陳怡等人都出席支持骨鬆預防與照護願景。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「包頭殭屍」半夜看人上廁所 照片讓網友嚇瘋
- 八田與一銅像修復啟用 賴清德：台日感情更好
- 健康聚寶盆》 銀髮族咀嚼困難 多吃魚肉補充「蛋白質」
- 行孝不能等 旅英碩士棄高薪返台當粗工
- 談家暴問題 柯文哲：美國人比台灣人熱心
網友回應
熱門新聞
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- NBA》卡位拉扯火氣大 杜蘭特怒推戈貝爾（影音）
- 網球》小寶男雙功虧一簣 金泉挑戰賽屈居亞軍
- 黃明志別吃醋！四葉草祝田亞霍越來越屌
- 青年悲歌！靠5千元撐1個月 貧夫搶錢 餵飢餓孕妻
- 勒班︰不論輸贏 我已改變法國
- 萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫
- 首個低碳示範社區 「九份子」動起來
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水
- 星期專論》高度警覺中國白蟻效應
- 中職史上第一人！陶鎔大帝 跨場連4打席紅不讓
- 戴資穎公益趴有戲 捲袖、鬧柯P
- 玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場
- 自由廣場》這個英文考倒台灣人？
- 中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃
- 喬外資 全台狂掃地
- 淚送電台情人 李季準原音重現全場都哭了
- 解密喬外資 台商變身貝里斯商
- 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
- 尋找現代魯班公 職場達人、新秀選拔
- 《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波
- 臨停破窗不到2分鐘 高市清出15起竊案
- 川普女婿家族向中國推銷 投資50萬美元可移民美國
- 心率帶報數據 江念欣的「貼身」功臣
- 宣示拚體感產業 陳菊VR初體驗
- 搶食前瞻大餅 縣市長不分藍綠忙跑行政院
- 防厭食症 法禁用激瘦模特兒
- 西瓜、絲瓜盛產期 量價兩樣情
- 馬克宏娶某大姊 反變女性吸票機
- Wells Fargo錦標賽》瑞德第三回合攻上首席 潘政琮補賽遭淘汰
- 現金股利「王者」出爐 這些人都突破10億元
- 中市奪命斜坡車禍頻傳 將辦普渡
- 【生活可樂罐】房子笑了
- 竹南婦人命案 逮獲一男 車內有刀 布鞋染血
- 粗鄙用詞虧川普 CBS名嘴恐被罰款
- 病房傳謝順福對話 豬哥亮金孫現身陪伴
- 85歲老翁再戰珠峰 壯志未酬在基地營過世
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫訊》預防骨鬆 成大醫師建議這樣做…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分