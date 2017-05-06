300人齊聚衛武營 以手機編織聲光藝術風景

300人以手機編織聲光藝術風景。（記者張忠義攝）

2017-05-06 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕亞洲最大的衛武營國家藝術文化中心將於10月完工，今晚由日本光線編織藝術家與300多名民眾以手機播放台灣影片，將光轉換成一條條織線，透過300多人手舞擺動，集體創作一幅會動的藝術畫作，交織成獨特的聲光風景，提前為試營運暖身。

衛武營國家藝術文化中心建設總經費107億元，打造2廳2院及1座露天劇場，將於今年10月完工，籌備處今年斥資8000萬元，推出公共藝術節活動，邀請國內、外藝術家，進行40場藝術創作，將持續到今年底。

今晚由日本光線編織藝術家柳樂晃太郎、攝影家齊藤彰英，引領民眾集體創作「聲光編織-衛武營的記憶風景」，柳樂晃太郎製作台灣文化的影像，包括從古流傳工藝職人的工作影像、祭典或表現土地特色的自然環境等。

民眾掃描QR code欣賞影像後，關掉園區所有照明設備，只剩下民眾持手機的光，300人一邊播放台灣文化影像，跟著音樂舞動身體，甚至遊走現場，只靠聽覺及觸覺感受場域，一同編織七彩的光織布。

攝影家齊藤彰英現場設置6台相機，捕捉手機螢幕發出的光軌，作為長時間曝光攝影，同時錄影及錄音，以經、緯線概念意象，結合在地美麗風光，編織成網狀藝術，宛如一幅會跳舞的圖。

吳姓民眾表示，第一次參加集體創作很興奮，特地帶著全家人來參加，沒想到生硬的手機，搭配人體手舞足蹈，也能創作成光譜藝術，全家人玩得開心，更留下美好回憶，直呼「下次還要參加」。