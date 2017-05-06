屏崁仔頂大排染紅 禍首竟是抗凝血劑地下藥廠
2017-05-06 17:51
屏東市崁仔頂大排溪水都變成紅色，相當可怕。（縣議員蔣月惠提供）
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頭前溪崁仔頂大排今天清晨被縣議員蔣月惠發現整條溪水變成紅色，相當可怕，環保局長魯臺營獲報後帶隊追查，查出進口豬腸工廠偉琪實業公司涉嫌提煉抗凝血劑原料再銷往中國，成為地下藥物工廠，衛生局人員立即查封現場機具並移送法辦。
今天清晨6點多，縣議員蔣月惠發現屏東市頭前溪崁仔頂大排整條河變成紅色，河川遭到嚴重污染，立即通報環保局長魯臺營進行追查，魯臺營帶隊沿著崁仔頂大排往上游挨家挨戶逐一清查每個工廠，發現製造腸衣的偉琪食品公司排出大量的廢水，雖然顏色沒有很紅，但是整個工廠封閉，明顯在掩護非法行為，環保局於是會同警察局、衛生局等相關單位下午時採取強制稽查，當場在工廠內的水溝，發現排放的污水呈現紅色，工廠內也有些紅色溶劑，稽查人員立即採樣帶回送驗。
魯臺營表示，這家工廠是專門從國外進口大腸、再用強鹼清洗處理，陳姓負責人坦承又從大腸中萃取肝素，作為抗凝血劑原料再販售到中國，每公斤價格高達2萬元，已做了5年，由於食品工廠製造藥品原料已涉嫌違反食品藥物管理法等相關法規，因此衛生局人員也立即對現場的機具查封，並且進行採樣處理，全案將移送屏東地檢署進一步偵辦。
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