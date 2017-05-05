關懷失智症 10位醫師在10個社區同步開講

2017-05-05 17:39

〔記者王俊忠／台南報導〕「10位醫師．10個行政區．10點鐘」，一場聚集千人的失智症宣導講座活動，將於5月7日上午10點，在南市正式開講！為延續支持失智症宣導的精神，南市熱蘭遮失智症協會從104年發起「Triple 10失智症社區宣導講座」，每年都邀請10位專業醫師，在上午10點同時於南市10個社區據點舉行宣導活動，用10倍的宣導、10倍的民眾、10倍力量，力求將失智症知識普及到台南每個鄉鎮！

今年該協會將於新市、麻豆、歸仁、善化、大內、玉井、左鎮、楠西、東山、白河等10個區舉行Triple 10失智症社區宣導講座，透過10位失智症術業專精的醫師到這些偏遠社區宣講，帶領民眾用輕鬆簡要的方式認識失智症，學習如何「三動兩高」預防失智，促進民眾對失智症的重視，打破民眾對失智症者的歧視與誤解，給予照顧者更多關懷與支持，打造台南成為對失智症者與家屬的友善環境。

熱蘭遮失智症協會理事長白明奇認為：「失智代表一種狀態，指後天性大腦認知功能退步，可能出現精神症狀與問題行為，失智者會逐漸失去生活自主性，不僅病人自身受苦，周遭的人也因而身心疲累，因此失智者及其照顧者都是長照2.0服務的重點對象」。

協會成立13年以來致力服務失智症，每個月舉辦「失智照護」講座，成立「熱蘭遮劇團」深入社區演出宣導，並提供「家屬照顧技巧課程」、「家屬支持團體」等活動，亦針對專業人員辦理相關訓練課程，期能促進社會大眾對失智症疾病的重視，避免因誤解失智是正常老化現象而忽略治療，引發家庭照顧衝突、壓力與經濟困難等問題，給予病友及家屬最大的支持與關懷。

5月7日上午10點，協會誠邀市民朋友共襄盛舉，讓「你我連心．關懷失智」，活動資訊及報名專線：（06）222-6016，網址：www.zda.org.tw。