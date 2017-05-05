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關懷失智症 10位醫師在10個社區同步開講

2017-05-05  17:39

〔記者王俊忠／台南報導〕「10位醫師．10個行政區．10點鐘」，一場聚集千人的失智症宣導講座活動，將於5月7日上午10點，在南市正式開講！為延續支持失智症宣導的精神，南市熱蘭遮失智症協會從104年發起「Triple 10失智症社區宣導講座」，每年都邀請10位專業醫師，在上午10點同時於南市10個社區據點舉行宣導活動，用10倍的宣導、10倍的民眾、10倍力量，力求將失智症知識普及到台南每個鄉鎮！

今年該協會將於新市、麻豆、歸仁、善化、大內、玉井、左鎮、楠西、東山、白河等10個區舉行Triple 10失智症社區宣導講座，透過10位失智症術業專精的醫師到這些偏遠社區宣講，帶領民眾用輕鬆簡要的方式認識失智症，學習如何「三動兩高」預防失智，促進民眾對失智症的重視，打破民眾對失智症者的歧視與誤解，給予照顧者更多關懷與支持，打造台南成為對失智症者與家屬的友善環境。

熱蘭遮失智症協會理事長白明奇認為：「失智代表一種狀態，指後天性大腦認知功能退步，可能出現精神症狀與問題行為，失智者會逐漸失去生活自主性，不僅病人自身受苦，周遭的人也因而身心疲累，因此失智者及其照顧者都是長照2.0服務的重點對象」。

協會成立13年以來致力服務失智症，每個月舉辦「失智照護」講座，成立「熱蘭遮劇團」深入社區演出宣導，並提供「家屬照顧技巧課程」、「家屬支持團體」等活動，亦針對專業人員辦理相關訓練課程，期能促進社會大眾對失智症疾病的重視，避免因誤解失智是正常老化現象而忽略治療，引發家庭照顧衝突、壓力與經濟困難等問題，給予病友及家屬最大的支持與關懷。

5月7日上午10點，協會誠邀市民朋友共襄盛舉，讓「你我連心．關懷失智」，活動資訊及報名專線：（06）222-6016，網址：www.zda.org.tw

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  • 南市熱蘭遮失智症協會將於五月七日在全市十區辦十場失智症宣講會，歡迎民眾參加。（記者王俊忠翻攝）

    南市熱蘭遮失智症協會將於五月七日在全市十區辦十場失智症宣講會，歡迎民眾參加。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市熱蘭遮失智症協會將於五月七日在全市十區辦十場失智症宣講會，歡迎民眾參加。（記者王俊忠翻攝）

    南市熱蘭遮失智症協會將於五月七日在全市十區辦十場失智症宣講會，歡迎民眾參加。（記者王俊忠翻攝）

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