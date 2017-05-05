中市辦特奧滾球賽 113隊爭冠
2017-05-05 17:09
參賽選手聚精會神，將球擲出。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕由台中市政府與台中市身心障礙者體育會合辦的「特奧滾球運動大集合錦標賽」，今年邁入第3屆，並於今天上午在豐原體育場登場。35所來自台中市各地區國小、國中及高中報名高達113隊隊伍，選手接近5百人，比起去年爆增1倍，也讓為期1天的賽事更加刺激。
特奧滾球源自滾球運動，因入門門檻低，老少皆宜，而特奧滾球更將規則簡化，可讓智能不足與行動不便等身心障礙者輕鬆參與，目前也是特殊奧運正式比賽項目。現場比賽為4人1組，選手須採低手姿勢丟球，一開始先丟出白色母球到有效區域，接著由紅、藍兩隊分別丟擲色球，以最接近白色母球的球數來計算得分。
比賽過程中，參賽選手無不聚精會神，將手上重達1公斤球擲出，分數領先時，現場就傳出歡呼聲。一旁觀賽的老師及家長們，也紛紛為選手加油。
中市身心障礙者體育會理事長，市議員陳清龍表示，比賽中，有些選手扶著助行器，或必須靠雙手才能將球滾出，但絲毫不減他們的熱情。今年人數成長兩倍，足見推廣成效，明天也將舉行教師研習，希望將滾球運動推廣到各校，讓更多朋友參加。
中市運動局長王慶堂也說，市府會持續推動相關賽事，鼓勵更多身障者願意走出戶外參與運動，並持續籌劃身心障礙者國民運動中心，目前已在辦理選址和評估先期規劃，希望能儘快提供身障者專用的運動場地，以更多元且有趣的復健方式參與運動。
參賽選手將球擲出，期許有好成績。（記者李忠憲攝）
參加特奧滾球賽4百多位選手們，摩拳擦掌準備爭取冠軍。（記者李忠憲攝）
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