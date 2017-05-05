網批林奕含妨礙家庭 葉毓蘭：完全不能認同
2017-05-05 21:59
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〔即時新聞／綜合報導〕前警察大學教授葉毓蘭，針對才女作家林奕含之死，在個人臉書上發文，表示自己20年來在眾多的調查工作中，遇見無數個「房思琪」也見過太多如「李國華」這樣的狼師們，面對有網友批評林奕含是個破壞別人家庭的女人，葉毓蘭表示完全不能認同這樣的評論，「林奕含是被害人，不管她對陳星當年是否有愛戀」，而妨害家庭常是「師母」們嚇走被害人的武器。
葉毓蘭指出，面對林奕含的死與網上評論，她有些話不吐不快，表示她從1997年性侵害犯罪防治法、1998年家庭暴力防治法、2002年兩性工作平等法、2004年性別平等教育法、2006年性騷擾防治法通過實行以後，一直都擔任教育宣導、被害人協助保護、參與許多重大事件調查的工作，見過太多類似的案例，也與諸多狼師周旋過。
針對林奕含事件本身，葉毓蘭指出重點不在於她當時的年紀到底滿16與否，「刑法二二七條規範的雖然是對16歲以下未成年人的性交，但是228條的假借職權與機會為性交才是林奕含事件的關鍵所在。不管227、還是228，都在妨害性自主罪章，都是性侵害，也都是屬於非告訴乃論的重罪。」
面對網路上批評林奕含可能妨礙家庭又或者歸責於她的身心狀況，葉毓蘭也表示，完全不能認同。因作為老師、作為一個在學生生涯中的位高權重者，「佔盡有利位置，稍有不慎，涉世未深的學生當然很容易墜入」，雖然可能在各種因素影響下，才導致女作家輕生的不幸結果，但葉毓蘭總結「就算林奕含自己陷入苦戀走不出來，『狼師』仍是罪魁禍首。」
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