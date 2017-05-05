八德商圈歡慶資訊週 八德路明起封街2天
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市八德資訊商圈明後兩天舉辦「FUN玩3C HIGH翻八德」活動，祭出虛擬實境體驗、豪華客機機艙體驗屋、流行歌手表演等慶祝活動，期間將管制八德路自金山北路至新生南路間路段，計將有4條公車路線要配合調整行駛。
商業處指出，八德資訊商圈將舉辦為期2天的封街活動，活動現場備有時下最流行的VR裝置，讓民眾可以體驗身歷其境的奇幻感受外，另有知名日系品牌打造仿豪華客機機艙陳設的體驗屋，搭配專業空姐服務，讓民眾體驗最新科技的抗噪耳機，戴上耳機隔絕擾人的背景噪音，在城市喧囂中感受音樂本質。
同時，現場會設置電競特區，邀請MSI等知名廠商，開放民眾享受超大容量處理器筆電、專業鍵盤等電競配備所帶來的極致感受，另親子育樂區不僅有親子桌上遊戲展示區位，還增設大型遊樂氣墊，讓大小朋友都可一起同樂。
台北市八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，此次活動還邀請朱俐靜、壯壯、Duncan等明星捐出二手衣物，加上店家提供的微軟Xbox套裝機、HTC智慧型手機、HP高階筆電等3C商品舉辦義賣競標活動，所得將全數捐贈予伊甸、家扶等公益團體，除可讓民眾以低於市價買回商品，也能獻愛心、做公益。更好康的還有滿額抽獎活動，消費滿1000元，就可抽LENOVO筆電、EPSON印表機、美國輕量化全罩式安全帽等大獎。
公共運輸處表示，活動期間將管制八德路自金山北路至新生南路間路段，當日預估將有4條公車路線配合調整行駛動線，並取消停靠1站位，相關路段管制時間、管制路段及公車改道表如附件，請民眾至鄰近站位候車。公運處同時呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。
公運處表示，台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在「大台北公車」網頁、手機版網頁、語音查詢專線及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。
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