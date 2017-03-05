這我一定吉！這副春聯讓鄉民直呼太狂了

有鄉民發現村子裡一間早餐店張貼「這我一定吉」春聯。（擷取自PTT）

2017-03-05 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕每逢農曆過年，人們會張貼春聯，增加節日的喜慶氣氛。有網友發現一戶人家竟貼著「這我一定吉」的春聯，並上傳到PTT，看到貼文的網友全笑翻直呼：「太狂了！」

有網友在PTT發文表示日前經過村子裡一間早餐店時，意外發現牆上竟然貼著「這我一定吉」的春聯，一旁更畫上象徵雞年的公雞在文字旁；貼文一出隨即吸引鄉民們討論，紛紛留言表示「讓它爆！這太狂了！」、「村裡隱藏的鄉民，快去接隱藏任務」、「這個會爆先卡」，而這則貼文也釣到春聯作者上鉤，留言表示「這張我畫的啊！雲林縣北港鎮的」，讓原PO意外在網路上與作者相遇，回應表示「作者出現啦！！！ 我正是在北港郊區的小村庄裡拍的」。

「這我一定吉」原意為「這我一定告」，起源於2016年4月份一名臉書網友揚言提告鄉民誹謗，鄉民們也怕真的被告，又覺得這句話很有趣，就蓄意訛寫為「這我一定吉」；這句話更在日前剛結束的「第三屆批踢踢流行語大賞」中被鄉民們評選為第4名流行語，僅次於「低能卡」、「垃圾不分藍綠」、「我難過」。