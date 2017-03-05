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府中15 新北市動畫故事館 《虎爺》動畫創作展

府中15 新北市動畫故事館 《虎爺》動畫創作展，「虎爺」展場內吸引了大小朋友的目光。（記者聶瑋齡攝）

2017-03-05  20:09

〔記者聶瑋齡／新北報導〕位於板橋的「府中15」，2011年12月開館至今，提供新北市紀錄片放映與動畫藝術展場的空間，現展出2017台灣原創主題展，其中《虎爺ㄏㄨㄏㄨㄏㄨ—跳出紙張來玩耍》動畫創作展，展出虎爺文創團隊所創造的動畫、設計手稿、故事版、色彩腳本等製作過程的介紹，帶領民眾進入動畫的製作與美好。

「虎爺」展場內吸引了大小朋友的目光，除了可以了解動畫的製作過程、看見動畫短片、3D模型外，還可在彩繪體驗區畫出屬於自己的小虎爺，現場提供虎爺的三種彩繪紙與蠟筆，畫完還可貼在展場的牆面成為展覽的一部分，許多大人小孩在館內專心的塗鴉、彩繪。

虎爺是台灣民間信仰被供奉於神桌下的神祇，具有鎮守廟宇城村、保護兒童的能力。以80年代的台灣為歷史背景，故事由連繫著虎爺胸前與小朋友手上的鈴鐺，展開一場虎爺守護孩子們的故事。

本展由張維忠策展，潘瑩、翁靖雯、枋玟宇、陳冠穎、王建盛等共同製作，展期將至四月四日。

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  • 府中15 新北市動畫故事館 《虎爺》動畫創作展。（記者聶瑋齡攝）

    府中15 新北市動畫故事館 《虎爺》動畫創作展。（記者聶瑋齡攝）

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