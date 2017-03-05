醫訊》英發明「智慧保險套」 可測量床上表現

2017-03-05 15:43

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國《獨立報》報導，英國避孕套公司「British Condoms」將於明年推出「智慧型保險套」，名為「i.Con」，只要在做愛時套上這項產品，就可以測量自己的床上表現，而且還可與朋友分享。

「i.Con」是世界首款「智慧型保險套」，但它並非真的保險套，而是一種圈在生殖器上的「套環」，可以重覆使用。

這項產品將於2017年推出，現在正處最後測試階段，早鳥價為59.99英鎊（約合2.283元台幣），迄今預購人數已超過16萬4,000人。

製造商指出，「i.Con」將使用奈米晶片，追蹤使用者性愛時的持久力、抽插速度、性器尺寸、做愛頻率和熱量燃燒等數據。

更新奇的是，「i.Con」是透過USB充電，並用藍牙將上述數據傳至附屬的app上，用戶可以匿名上傳與他人分享自己的床第表現，若有自信亦可使用真名。

此外，「i.Con」還可以「感應」性病感染，當它偵測到性病中的抗原或蛋白質時，會在用戶的手機上發出警告，但其「抗體過濾器」需要每月更換。

製造商發言人表示，用戶可以選擇分享數據，可以匿名分享，或是關上房門自己知道就好。這項裝置不只是測量數據的工具，也能夠用來促進性愛安全。