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情人節愛愛不戴套 北市近五年四、五月份愛滋患者增

2017-02-09  18:10

〔記者張議晨／台北報導〕下週二就是西洋情人節，但沉醉在情人節浪漫氣氛下，也容易引發「性衝動」！聯醫昆明防治中心分析近五年愛滋、梅毒匿名篩檢數據，發現情人節過後的5月份愛滋感染者均會增加，醫師強調，青年男女應在性行為過程全程使用保險套，才能保護自己與伴侶。

根據聯醫昆明防治中心統計，北市101年至105年愛滋患者每年以每天增加1名愛滋感染者速度增加，且在每年5月前後愛滋感染者通報人數均有增加趨勢。

昆明防治中心愛滋防治組長魏孫震解釋，愛滋感染者約有3個月空窗期，根據數字分析，5月份感染者增加大多是因2月情人節，及年假期間發生無套性行為而導致感染。

另外，民間常有「同性戀才會感染愛滋」的刻板印象，但昆明防治中心也發現，近期出現不少異性戀民眾前來篩檢，並陸續有陽性個案出現，魏孫震指出，只要有高風險性行為，不管同性戀或是異性戀都有感染性病及愛滋可能。

至於不願戴套者，魏孫震則說，目前針對未感染愛滋病毒者已有自費預防性投藥，經醫師評估即可採自費方式定期服藥，可降低8成愛滋感染風險。不過，為孫震強調，並非服藥就代表不會感染愛滋病毒，仍須戴套才能減少愛滋暴露風險。

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  • 北市聯醫昆明防治中心愛滋防治組長魏孫震。（聯醫提供）

    北市聯醫昆明防治中心愛滋防治組長魏孫震。（聯醫提供）

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相關關鍵字： 保險套 健康醫療 性行為 情人節 愛滋病
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