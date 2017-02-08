| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

外射不會懷孕？ 婦產科醫師：錯誤迷思

2017-02-08  21:49

［記者劉婉君／台南報導］一名20歲女大生誤信「不戴保險套，只要體外射精便不會懷孕」，近2個月月經沒有來，原以為是期末考壓力太大影響經期，沒想到最近出現噁心、嘔吐的症狀，到婦產科檢查才發現已懷孕10週，不敢置信，當場淚灑診間。奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫提醒，想要透過體外射精、殺精藥、安全期推算法避孕，失敗率約25%，是錯誤的迷思。

徐英倫說，像小嵐這種因錯誤迷思導致非預期懷孕的情況並不少見，且常常會帶來負面影響，例如憂鬱、遭受暴力、胎兒低出生體重、未來能力發展差、增加流產比率等。再怎麼說，保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等方式有效得多，若不想在魚水之歡後，煩惱可能懷孕，建議不要使用效果差的避孕措施。

徐英倫表示，保險套除了可避孕，還可預防性病的傳播，況且它的可近性高，在便利商店即可購買，算是最容易的避孕方式。覺得行房時保險套會減低快感而不喜歡使用的人，可以考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片、甚至子宮內避孕器。

口服避孕藥及子宮內避孕器，額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處，建議可以和婦產科醫師諮詢利弊，找出最適合自己的避孕方式。

廣告
  • 奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫說，保險套是最容易的避孕方式。（記者劉婉君攝）

    奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫說，保險套是最容易的避孕方式。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保險套 健康醫療 懷孕 避孕 體外射精
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：外射不會懷孕？ 婦產科醫師：錯誤迷思


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.