梁思惠版「男友偷拍」照爆紅 網友紛紛效法

有網友效法梁思惠自拍，並上傳到臉書爆笑公社，讓網友們全笑翻了。（擷取自爆笑公社）

2017-03-05 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕殘忍小模梁思惠涉嫌騙出陳姓女模，讓男友程宇劫財、姦殺，冷血行徑讓各界嘩然。網友肉搜梁思惠臉書發現她前年自拍刷牙照上傳臉書表示「男友偷拍」營造情侶間打情罵俏的熱戀感，不料鏡子反射出其實她是拿手機自拍，讓網友嘲諷「一張照片看出智商」，而這張照片更在網路上引起流行，許多人紛紛效法自拍。

有網友今天上午看到梁思惠的「男友偷拍」照後，效法她的自拍手法，在臉書社團爆笑公社中上傳一張自拍照，並留言表示「我女友真的很幼稚ㄟ，要赴約都快遲到了，我在刷牙整理儀容還在偷拍我」，照片中只見，網友正在刷牙，右手遮住臉部，左手拿著手機自拍，照片上傳後，讓網友全笑翻，留言表示好跟上時事的梗！

看到照片的網友紛紛留言表示「不專業耶！人家有帶微笑的。」、「梁思惠在看守所表示...」更有網友模仿梁思慧招牌注音文回應「ㄋㄇ幹嘛1直模仿素顏女神la，再這樣窩會森77哦 」、「遮住臉 窩也知道哩在模仿隨」。