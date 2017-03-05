女師批星巴克「店大欺客」 原因是不提供這服務...
2017-03-05 16:02
〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖咖啡店星巴克日前才以營運成本增加為由，大幅調漲商品售價，網友還因此發起抵制活動。而有一名高中女老師因星巴克不提供這項服務，氣的批評「店大欺客」。
據《蘋果日報》報導，由於星巴克有提供免費磨豆服務，一名李姓高中女老師去年12月一口氣買了4包星巴克限定季節咖啡豆，昨天帶著其中1包咖啡豆至星巴克明倫店請店員磨豆，沒想到卻遭店員以「咖啡豆過期了，磨豆後的殘渣會影響其他新鮮的豆子」為由，拒絕磨豆，讓她當場傻眼，女老師因此痛批星巴克「今天敢漲價，那服務有改善了嗎」，並砲轟「店大欺客」。
對此，星巴克公關則表示，若其他品牌的過期咖啡豆因含有香料、香草類才不能磨，星巴克自己的咖啡豆就算過期，但保存得宜仍可做磨豆的服務，將會再加強對店員的教育訓練。
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