勞動部統計：約5萬逃逸外勞在台灣打黑工
2017-03-05 06:42
〔即時新聞／綜合報導〕根據勞動部統計，2016年在台行蹤不明的逃逸外勞達到 3.3萬人，目前至少有逾 5萬名逃逸外勞在台灣非法打工，也影響治安。
《中國時報》報導，逃逸外勞問題很多，有些是遭到不肖仲介、雇主苛扣薪水、囚禁、剝削、性侵等，逼得外勞逃跑，到外面打黑工，薪水更多，但也引發安全及治安問題；另外，地下仲介猖獗，引誘外勞非法打工。
報導引述仲介的說法，指一般外勞來台每月約可以 1.7萬元薪水，但有些黑心仲介透過外圍洗腦告訴這些外勞，「做黑工加兼職，至少可拿3、4萬元」，受到長期遊說，有些外勞就逃走了。這些黑心仲介安置這些逃逸外勞，派工時，合法掩護非法，淪為黑工的外勞即使碰到苛扣也不敢說，形成惡性循環。
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