桐花文學獎揭得獎名單 客語文化推廣向前邁步
〔記者楊綿傑／台北報導〕「2016桐花文學獎」頒獎今於台北市長官邸藝文沙龍舉行，此次605件參賽作品分別來自超過5個國家或地區，參賽者紛以「客家」相關內容為創作主題，將客語文化賦予了新意及興味，其中台中市政府地方稅務局副局長葉國居更一舉拿下客語組新詩類及客語組短篇小說類二個獎項，是本次最大贏家。
桐花文學獎是客家委員會為鼓勵客家文學創作所舉辦的活動，今年已舉辦至第7屆，也是國內文學界持續舉辦的文學獎項之一，此次除台灣本身外，還有包括中國、香港、馬來西亞及澳洲等地，比賽分一般組及客語組，共從605件作品中挑選出30件頒發獎項。
一般組新詩類得獎名單，首獎為陳盈慧的〈抓寶〉、優等為沈眠的〈花開史〉、佳作則由王渝瑄〈桐花物語〉、陳曜裕〈杜潘芳格不久前入睡〉、紀居蟹〈無悔的愛－鍾理和《原鄉人》讀後〉共同獲得。
一般組散文類得獎名單，首獎為林青蓓〈兩斗米會唱歌〉，優等為蔡永強〈紅埤塘〉、佳作則由史蘭亭〈村界〉、張燕輝〈一縷樟香〉、劉素霞〈老灶．煙火〉共同獲得。
一般組短篇小說類得獎名單，首獎為陳柳金〈微光〉、優等為雷諾九〈粵M-67998〉、佳作則由羅景賢〈發財車〉、黃可偉〈田園將蕪〉、張敬雅〈荷塘月色〉共同獲得。
客語組新詩類得獎名單，首獎為莊華堂〈頭擺頭擺以前－桃園地景節永安漁港海脣所見〉、優等為葉國居〈阿爸个舊數簿〉、佳作則由王興寶〈桐花孤兒夢〉、張捷明〈風搓無名無姓〉、劉惠月〈水袖〉共同獲得。
客語組散文類得獎名單，首獎為黃宏春〈彎彎个河壩水〉、優等為林彭榮〈桂花香〉、佳作則由陳美燕〈問仙〉、黃永達〈上庄最尾一个開剪姐〉、李得福〈影仔〉共同獲得。
客語組短篇小說類得獎名單，首獎為葉國居〈遷戶籍〉、優等為徐貴榮〈貴人〉、佳作則由彭瑞珠〈拖箱角〉、曾俊鑾〈蛤蟆形〉、曾秋仁〈桐花燈〉共同獲得。
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