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Duncan新插畫調侃「台灣國語」 挨轟！

Duncan在3月2日上傳的插畫作品裡，調侃了「台灣國語腔」，遭部分網友痛批。（圖擷取自Duncan臉書頁）

2017-03-04  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕插畫家Duncan一向以幽默、簡潔的畫風深受許多網友的喜愛，不過，Duncan最近PO出一張調侃「台灣國語腔」的插畫，卻引起網友強烈不滿，台灣黨政策部主任溫朗東也在臉書上撰寫長文，評析「語言歧視」的議題。

Duncan這幅插畫中，一位婦女將「四十四隻石獅子」，以台灣國語腔念成「素俗素租俗蘇組」，並且寫上「好吧，你贏了。」此畫一出，引起網友痛批，有網友激動地寫著，「北京語本來就不是台灣人的母語。講外語有口音很好笑嗎？在自己的土地被迫要學中華民國用槍用大屠殺一起帶來的北京話已經夠委屈的了，在自己的土地不能講自己的語言已經夠痛苦了。還要這樣被你消遣嗎？」、「不好笑。你喜歡美國人覺得你好笑只因為你英文『不標準』嗎？」、「笑人的口音很好笑嗎？」不過，另一派網友卻不認為這幅畫有任何歧視性，反倒認為批評的網友沒有幽默感。

溫朗東則為此撰寫PO文表示，「插畫家Duncan可能不知道自己做錯甚麼，不過是拿華語講不標準的中年大嬸開玩笑，很常見啊，有甚麼不對嗎？這完全凸顯了：錯誤的行為只要反覆施行，讓人習以為常，錯的也就變成對的。」並且說明，「見過許多高社經地位的長輩（通常是女性），她們的母語並非華語，卻努力的把華語講得字腔正圓。但再怎麼努力，也講不出李豔秋那種眷村口音。反倒是那種努力的捲舌腔調，細想之下感到辛酸－即使擁有高度的社經地位，也害怕華語講不標準。」

溫朗東大嘆，「拿弱勢開玩笑，往往是種基於無知產生的惡意。」

網友針對Duncan的畫作批評。（圖擷取自Duncan臉書頁）

也有力挺Duncan的網友認為，批評這幅插畫的人沒有幽默感。（圖擷取自Duncan臉書頁）

溫朗東為這幅插畫撰寫長文，評析關於「語言歧視」的議題。（圖擷取自溫朗東臉書頁）

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標題：Duncan新插畫調侃「台灣國語」 挨轟！


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