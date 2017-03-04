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台糖六塊厝養豬場 場方盼等孕豬生完再搬遷

2017-03-04  14:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台糖屏東六塊厝養豬場水權到2月底截止，但場內豬隻尚未完成搬遷作業，今天屏東縣政府組成聯合稽查小組，針對場內用水、污水處理與空污等進行查核，場方無奈表示會依公司指示配合縣府出清計畫，但目前場內還有1500多頭懷孕母豬，現在搬遷恐造成母豬流產，希望能再爭取至少5個月時間，讓母豬順利生產後再搬遷。

環保局稽查科科長伍展沛說，縣府多次要求台糖改善六塊厝養豬場環境，台糖近年雖然開始配合，進行沼氣發電、廢污水處理等設備建置，且台糖表示已編經費將把傳統豬圈改為水濂式現代設備，但進度不如預期，去年縣府也發文給台糖將於228停水權，透過這次聯合稽查作業，除了讓台糖高層正視縣府的態度與執行決心，也讓台糖其他牧場未來能更積極改善畜牧場環境。

水利處行政科長張嘉宏說，台糖六塊厝場內蓄水池容量為700噸，依該廠每天用水量15噸至20噸，可使用約一個半月，稽查人員將從水錶數值，看場方是否有偷抽水行為，接下來也會排定持續稽查，確認場方在未來1個月內可以完成出清作業。

場內員工表示，台糖的豬有調節豬價的功能，該場近年也花了2、3千萬添購沼氣發電、污水改善設備，但縣府卻讓這些配合付諸流水，不僅場內約20多名的臨時員工會面臨失業，場內還有1500頭懷孕母豬，並有300多頭仔豬需要照養，這個時候搬運死亡率會非常高，母豬從懷孕到生產約需4個月，還要有1個月的帶奶期，希望能爭取延後清場。

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場目前還有蓄水可用，日後將以買水因應，雖然無奈但仍會配合縣府計畫，將豬隻移置位於屏東的其他畜牧場，同時也會向縣府提出訴願，爭取延後清場作業，避開豬隻死亡高峰期；張金樹也表示，目前台糖的豬隻供應約佔全台5%，對豬價影響應該不大。

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  • 台糖六塊厝養豬場盼爭取清場時間，讓懷孕母豬順利生產。（記者邱芷柔攝）

    台糖六塊厝養豬場盼爭取清場時間，讓懷孕母豬順利生產。（記者邱芷柔攝）

  • 台糖六塊厝養豬場228被停水權，縣府從水錶數值查看台糖是否還有偷抽水行為。（記者邱芷柔攝）

    台糖六塊厝養豬場228被停水權，縣府從水錶數值查看台糖是否還有偷抽水行為。（記者邱芷柔攝）

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