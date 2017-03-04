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東大體育系慶50週年 師生接力路跑

東大體育系歡慶五十週年。（台東大學提供）

2017-03-04  12:02

〔記者張存薇／台東報導〕台東大學體育學系歡慶成立50週年，體育學系今天早上舉辦路跑活動，由師範學院院長曾世杰、系主任范春源鳴槍後起跑，跑出健康人生，攜手迎向體育系下一個50年。

東大體育系從民國56年創立「台東師範專科學校體育科」起，經76年的台東師範學院、直到現在東大體育學系，50年間孕育出許多傑出系友，目前專任教師共9人、大學部學生200人、碩士班學生25人。

而為了慶祝學系成軍50年，體育系也首度舉辦路跑活動，分為趣味路跑5公里歡樂組、挑戰組10公里，體育系師生一早齊聚參與，老師們也接棒跑完50公里，希望體育系能代代傳承，培養更多傑出人才。

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  • 東大師生齊心路跑慶50週年。（台東大學提供）

    東大師生齊心路跑慶50週年。（台東大學提供）

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