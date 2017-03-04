三星櫻桃鴨又中禽流感 今早撲殺12800隻

2017-03-04 10:40

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉又一櫻桃鴨場又中鏢，昨晚確診感染H5N2高病原性禽流感，宜蘭縣動植物防疫所今天清晨對12800隻成鴨執行撲殺並消毒。

櫻桃鴨疫情連環爆，櫻桃鴨因禽流感疫情，縣內已經撲殺23000隻，昨天爆發的疫情更出現在三星鄉櫻桃鴨場大戶，是否影響櫻桃鴨價格和供應量還需進一步觀察。

動植物防疫所表示，這次禽流感病毒對鴨隻並無產生臨床症狀，從外觀看是健康，唯有透過檢驗才會知道是否感染，為了清除環境中的病原，中央規定到今年5月31日前，所有上市水禽都要全面篩檢陰性，才可上市屠宰，而目前本縣禽場確診的都是H5N2，並沒有禽傳人疑慮，民眾無須恐慌。

近日仍屬低溫早晚溫差大，造成家禽緊迫抵抗力變弱，容易被病毒感染，防疫所提醒各養禽戶注意禽舍保暖及通風並改善場內防鳥設施，同時亦需落實門禁管制、人員、各式車輛、器械清潔消毒，加強自主防疫觀念及日常管理作為，提升防疫等級，才能避免疫情發生而造成損失。