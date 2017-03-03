台北關查獲走私日本鰻苗 19萬尾放流

2017-03-03 19:38

［記者黃旭磊／高雄報導］關務署台北關查獲32萬多尾日本鰻苗（鰻線），經扣除傷亡及及部分學術研究使用，剩餘19萬多尾全數放流。

漁業署今天表示，臺北關於民105年11月26日查獲民眾私運約32萬尾鰻線，經水產試驗所照料後，扣除傷亡及學術使用，全數放流到直轄市及縣（市）政府公告禁止捕撈鰻魚水域。

漁業署副署長黃鴻燕說，日本鰻苗俗稱「白金」，目前無法人工繁殖，需仰賴野生捕撈，這波走私鰻苗放流有利於增加我國日本鰻天然資源。

我國近來受日本飲食影響，鰻魚飯、烤鰻三吃等店家如雨後春筍開啟，包括知名媒體人等資金陸續投入，既使拉高賣價仍擋不住成長趨勢，而傳統日本市場接受台灣鰻魚進口，漁業署統計，我國鰻魚年產量2萬5千公噸，其中7成以上外銷日本。

台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫表示，本季鰻魚撈捕季為去年11月到今年2月，共捕獲約4噸，在鰻苗場價格每公斤3千尾約在台幣62-64元間。