| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
 首頁 > 生活

哇！民宿一晚叫價13500元 創嘉縣紀錄

2017-03-03  18:27

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣去年底才營運的「東方惠斯勒」民宿，包棟每晚5萬1000元，單房訂價最高1萬3500元，創嘉義縣目前的最高紀錄。

宏都建設20多年前在嘉義縣番路鄉半天岩附近，斥資億元打造一棟私人招待所，但因使用率不高，徒增管理上的困擾，第二代陳敬元去年說服父親，動手改造成高檔民宿與特色餐廳。

「東方惠斯勒」莊主陳敬元指出，當初為打造這座為位於山腰的莊園，專程從加拿大進口大量原木，再找來歐洲的木工師傅以歐式接榫方式構造，目前台灣類似建築屈指可數、還不到十棟，但是用來經營民宿，讓大家有機會體驗的就只有「東方惠斯勒」了。

這棟獨樹一幟的原木建築有6個房間，但受限於現有的民宿法令只開放其中5間，雙人房每晚定價5000至7800元，四人房6700元至1萬3500元。

廣告
  • 「東方惠斯勒」民宿是原木打造的建築物。（記者蔡宗勳攝）

    「東方惠斯勒」民宿是原木打造的建築物。（記者蔡宗勳攝）

  • 「東方惠斯勒」原是私人招待所，近期才改為經營民宿。（記者蔡宗勳攝）

    「東方惠斯勒」原是私人招待所，近期才改為經營民宿。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民宿 莊園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：哇！民宿一晚叫價13500元 創嘉縣紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.