哇！民宿一晚叫價13500元 創嘉縣紀錄

2017-03-03 18:27

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣去年底才營運的「東方惠斯勒」民宿，包棟每晚5萬1000元，單房訂價最高1萬3500元，創嘉義縣目前的最高紀錄。

宏都建設20多年前在嘉義縣番路鄉半天岩附近，斥資億元打造一棟私人招待所，但因使用率不高，徒增管理上的困擾，第二代陳敬元去年說服父親，動手改造成高檔民宿與特色餐廳。

「東方惠斯勒」莊主陳敬元指出，當初為打造這座為位於山腰的莊園，專程從加拿大進口大量原木，再找來歐洲的木工師傅以歐式接榫方式構造，目前台灣類似建築屈指可數、還不到十棟，但是用來經營民宿，讓大家有機會體驗的就只有「東方惠斯勒」了。

這棟獨樹一幟的原木建築有6個房間，但受限於現有的民宿法令只開放其中5間，雙人房每晚定價5000至7800元，四人房6700元至1萬3500元。