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大榮畢旅 8學生上吐下瀉 衛生局：報告1週出爐

2017-03-03  16:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市大榮高中630學生到台中谷關畢旅住宿，8名學生分別在昨晚和今早因上吐下瀉送醫，衛生局指出，學生初步診斷為腸胃炎，可能是食物中毒或諾羅病毒導致，經治療後已出院，並繼續旅程。

高雄大榮高中學生分兩批分別入住龍谷飯店及谷關飯店，晚餐各自於飯店餐廳用餐，昨晚22時左右，有4名學生發生上吐下瀉，由救護車送往東勢榮民醫院治療，今早又有4名學生發生相似症狀送醫。

衛生局今早接報前往採集學生檢體，也到7名學生投宿的龍谷飯店採檢，採集水和鍋具等環境檢體，但已無前一晚學生合菜用餐食餘，報告預計一週後出爐，另稽察發現餐廳烹煮區髒亂、排水溝未設攔截裝置、廚工未出示體檢報告等違規事項，限期10天改善，否則開罰。

衛生局指出，目前正是諾羅病毒好發季節，也懷疑是感染原因，此一病毒常透過糞口途徑傳染，傳染力強，症狀來得又急又快，但須檢體報告後進一步比對研判，如果確定是飯店造成食物中毒，將依食安法罰處，最重移送法辦。

另谷關飯店患者為1人，未達兩人以上之食物中毒調查標準，衛生局表示，仍將持續觀察，必要時也將前往檢驗。

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  • 衛生局檢集龍谷飯店廚房環境檢體。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局檢集龍谷飯店廚房環境檢體。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 衛生局稽查龍谷飯店廚房環境。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局稽查龍谷飯店廚房環境。（記者蔡淑媛翻攝）

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