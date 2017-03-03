台灣國際蘭展開幕 小英：蘭花產業是台灣驕傲
蘭展主場景台灣帝雉。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南不只是文化首都，也是「蘭花之都」，台灣更有「蘭花王國」的美譽，世界3大蘭展之一，在後壁蘭花園區舉辦的2017台灣國際蘭展上午開幕，總統蔡英文連兩年出席，她稱讚說，台灣蘭花產業是台灣人的驕傲，凸顯台灣人的精神、蘭花技術和貢獻，台南的蘭花、台灣的蘭花帶領台灣走向世界，大家一起努力讓這條路走得更遠更寬廣。
蔡英文說，台南市長賴清德奔走爭取，今年中央支持補助5千萬在後壁蘭花園區設立蘭花品種中心，在蘭花生產基地外，並是品種研發、種苗供應中心，未來可和中南美洲合作開發新興市場。
賴清德感謝蔡英文支持蘭花產業，入口意象就是台灣站起來，展現人民對蔡總統執政的強大信心。台南發展蘭花產業希望帶動精緻農業、文創、生技和觀光，養活更多台南人，蘭花代表幸福、富貴，今年蘭展規模更勝以往，台南用最漂亮的蘭花歡迎遊客來看展。
呼應雞年新氣象，今年蘭展特別融合台灣元素，打造6米高的主景「台灣帝雉‧悠遊台蘭」，帝雉身上的深紫、靛藍、白等多種顏色的美麗花羽，是特地從泰國空運近萬朵萬代蘭來台組合，為了配合蘭展特別調整開花時間，帝雉還會定時移動，與母雉互動，結合燈光設計、音樂播放，營造美景，是蘭展創舉。
2017台灣國際蘭展今天開幕後，明天正式開園對外開放，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭‧生生不息」為主題，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等4大展館。
其中，爭奇館運用府城古城牆元素，帶領遊客穿越時光進到府城入口─熱蘭遮城，欣賞「繼往開來 台南甕城」、「古今交疊 台蘭錯落」、「台灣帝雉‧悠遊台蘭」、「台南首城 台蘭初始」、「全台首學 台蘭菁育」、「生態環境 永續台蘭」、「台南立足 台蘭起飛」、「VR蘭花 最潮的育種花房」等8大景。
邁入第13年的台灣國際蘭展特別把蘭花與台南在地印象做了一個跨界的串聯，用「蘭花生態」與「府城元素」塑造出「Discover Tainan：花現‧台蘭」主題特色，也創新導入虛擬實境（VR）技術，讓大眾深入蘭花的世界，享受視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的全新感受。
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