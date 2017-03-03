台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…

台南首創吐司金紙。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-03 12:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推廣廟宇文化優質化，民政局第一批推廣優質化社造替代役腦力激盪發想，把吐司變成金紙造型，牛奶棒替代線香，希望結合創意，推廣減少紙錢焚化。

吐司上的紅印金箔採用紅趜、覆盆子及地瓜粉替代，拿來祭神明，健康又獲保佑。民政局大方表示，歡迎全國各界廟宇「抄襲」，開發更多口味，祭拜誠意—様不減。

社造替代役鄭嘉軒、陳建綸、劉家亨集思廣益，他們還設計籤詩扭蛋、媽祖公仔及炫亮的媽祖印章，希望運用設計專長，結合廟宇特色推廣。

民政局長陳宗彥表示，台南首創全國推動廟會活動優質化政策，3年來推廣改善廟會放鞭炮，逐漸獲得認同，現在進一步設計文創產品，融入生活民情。

為了推廣廟宇活動優質化，民政局今日起在吳園藝文中心舉辦成果展示，並以詼諧方式製作宣導海報，例如「兵不厭炸，這是戰爭」、「煙煙不息、傷人傷己」等以插畫或是長輩圖的設計作為整體視覺，傳達減少燒香及紙錢的好處，可以是很環保的優質廟會活動。

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