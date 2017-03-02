國軍吸毒推給吃感冒藥 中、西醫藥師都抓狂
2017-03-02 18:12
日前國軍清泉崗空軍基地驚傳發現毒品，成為關注焦點。（資料照，記者張軒哲攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕針對國防部說毒品陽性反應是吃西藥造成的，藥師公會今天發布嚴正聲明，表示吃感冒藥和吸毒後代謝的可待因量不同，要做定量分析才準確，不該做快篩後就隨意做結論。
藥師公會聲明稿中指出，麻黃素（ephedrine）與安非它命（amphetamine）、甲基安非它命（methylamphetamine）分子結構不同，初篩時可能回因服用感冒藥包括中藥而干擾，但在尿液確認時用「氣質聯用」法檢驗，就能分辨出來，不會誤判。
藥師公會發言人沈采穎說，這種檢驗方式已經被司法學物質鑑定廣泛地使用，都有標準作業流程，像之前W飯店命案中，也檢出多種毒品，國防部不能護短，只用快篩就隨意做結論。
至於吃感冒藥所以有嗎啡反應？沈采穎說，嗎啡的代謝產物是可待因，可待因是在某些感冒藥或咳嗽糖漿會有這成分，但如果檢測是經過定量檢測，可以很明顯判斷出是否是吸食嗎啡或是服用感冒糖漿，這在司法判決上才不會勿枉勿縱。
上週國防部人員也說，驗尿有毒品反應可能是吃中藥造成的，也一度引發中醫師公會全國聯合會抗議，衛福部也馬上發布新聞稿打臉，表示吃中藥並不會造成毒品陽性反應。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 疑疲勞駕駛 拖板車撞民宅
- 經典賽》台灣為何能晉級？ 官網透露利多因素
- 監委補提名 國民黨團轟：監院淪民進黨養老院
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 野蠻遊客逛動物園 集體丟石頭砸死鱷魚
- 新法上路扣財產 新北首例強勢向詐騙宣戰
- 年齡、離婚不成問題 海倫清桃已見新歡爸媽
- 監委補提名11人 陳師孟劉文雄上榜
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 正港「冰火」交融 義大利火山噴3天現奇景
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 川普演說放軟 民調攀升
- 綠推促轉條例 郝龍斌：敢溯日本殖民統治嗎？
- 落實轉型正義 人權3館簽備忘錄
- 莎莉賽隆太胸 伊朗轉播全抹黑
- 這夕陽有點可愛！ 日本昨日出現「熊貓夕陽」
- 違法吸金87億通緝「陳子龍」 竟是假名、狡兔逾10窟
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 屏東立委將少一席 現任立委說話了
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 高雄》為VR/AR找未來 唐鳳參與論壇
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用
- 機捷通車 柯：該來討論桃機和松機了
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 經典賽直擊》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座
- 演說博民心 經濟政策最獲好評
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國軍吸毒推給吃感冒藥 中、西醫藥師都抓狂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分