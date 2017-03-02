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國軍吸毒推給吃感冒藥 中、西醫藥師都抓狂

日前國軍清泉崗空軍基地驚傳發現毒品，成為關注焦點。（資料照，記者張軒哲攝）

2017-03-02  18:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕針對國防部說毒品陽性反應是吃西藥造成的，藥師公會今天發布嚴正聲明，表示吃感冒藥和吸毒後代謝的可待因量不同，要做定量分析才準確，不該做快篩後就隨意做結論。

藥師公會聲明稿中指出，麻黃素（ephedrine）與安非它命（amphetamine）、甲基安非它命（methylamphetamine）分子結構不同，初篩時可能回因服用感冒藥包括中藥而干擾，但在尿液確認時用「氣質聯用」法檢驗，就能分辨出來，不會誤判。

藥師公會發言人沈采穎說，這種檢驗方式已經被司法學物質鑑定廣泛地使用，都有標準作業流程，像之前W飯店命案中，也檢出多種毒品，國防部不能護短，只用快篩就隨意做結論。

至於吃感冒藥所以有嗎啡反應？沈采穎說，嗎啡的代謝產物是可待因，可待因是在某些感冒藥或咳嗽糖漿會有這成分，但如果檢測是經過定量檢測，可以很明顯判斷出是否是吸食嗎啡或是服用感冒糖漿，這在司法判決上才不會勿枉勿縱。

上週國防部人員也說，驗尿有毒品反應可能是吃中藥造成的，也一度引發中醫師公會全國聯合會抗議，衛福部也馬上發布新聞稿打臉，表示吃中藥並不會造成毒品陽性反應。

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相關關鍵字： 國防部 感冒藥 毒品 毒品危害防制條例 藥師
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