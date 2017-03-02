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輔導企業創新研發 台東今年將補助1600萬

2017-03-02  15:07

［記者張存薇／台東報導］台東縣今年再度推出「地方產業創新研發推動計畫」，預計補助25家企業，總額度為1600萬元，縣府財政及經濟發展處指出，即日起至14日在一站式產業輔導辦公室有專人提供諮詢服務。

縣府財經處產業發展科指出，只要符合中小企業認定標準、在台東縣辦理公司登記或商業登記者均可申請，申請內容分為創新技術、創新服務兩類，台東縣主打的產業包括科技農業、健康產業、海洋生技、觀光休閒、原民文創，每案最高補助100萬元。

產發科指出，如果推動台東重點特色產業，或將進駐TT Maker、深層海水創新研發中心、利家工業區、創新育成中心或開放實驗室，或成立未滿3年新企業、離島區產業等在審查時將加分，洽詢電話：（089）340681、0800-668090轉235、238。

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  • 台東縣政府財經處歡迎民眾申請地方產業創新研發推動計畫。（記者張存薇攝）

    台東縣政府財經處歡迎民眾申請地方產業創新研發推動計畫。（記者張存薇攝）

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