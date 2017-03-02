要世新大學簽一中承諾書 是中國這3所大學…
2017-03-02 10:46
〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會今天安排教育部業務報告，世新大學簽一中承諾書引發教委會在教委會發燒，立委們要求教育部必須正視處理。立委陳亭妃質詢時要求教育部說明世新大學簽一中承諾書的對象是中國那3所大學？教育部長潘文忠答詢表示，根據教育部了解，世新大學所簽署的承諾書對象為中國江蘇師範大學，浙江理工大學和浙江傳媒大學。
立委陳亭妃質詢時關注，除了世新大學之外，其他學校是否也簽署研修承諾書，未向教育部事前報備？她要求教育部有必要去清查，而究竟是那三所中國大學和作此要求也須了解。
立委許智傑砲轟，世新大學簽一中承諾書，難道是教育部準備引兵入關？他表示，兩岸關係不是一個大學自己可以做決定，教育部應該要求所有大學不能再有類似行為，兩岸可有善意溝通，連總統處理兩岸關係都非常仔細審慎，一個大學怎可如此隨意，他要求教育部長表態，告知全國各大學，才能遏止此風氣，搞不好中國的大學不只找世新，如果其他大學跟進呢？
教育部長潘文忠表示，世新大學簽署一中承諾書已違反兩岸人民關係條例，這是法令的問題，不是一個大學可以自由決定的事。世新所簽的研修承諾書已限縮相關學術及講學自由，根據教育部了解，世新大學所簽署的承諾書對象為中國江蘇師範大學，浙江理工大學和浙江傳媒大學。
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