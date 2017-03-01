國光客運3/8調整票價 漲幅最高達100％

2017-03-01 21:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕路線最多、班次最密集的國光客運，今日對外公告國道客運票價，共有37條路線將於3月8日起調漲。調漲幅度最大的為台中－台南路線的促銷時段票價，從100元漲至200元，漲幅達100％；調漲幅度最小的為水湳－龍潭路線的促銷時段票價，從170元漲至172元，漲幅1.1％。

國光客運表示，依據公路客運路線費率臨時調整機制調漲基本運價，經交通部公路總局核定後，將於3月8日調整；除此之外，還將調整兩段式及三段式適用路線及優惠時段。

根據國光客運新版價格表，漲幅最大的是台中－台南，原價時段從170元漲至250元，漲幅達47%，促銷時段更是從100元漲至200元，漲幅達100%。國光客運表示，該路段以前是業者惡性競爭太嚴重，促銷時段票價比台中－嘉義還要便宜許多，現在是讓票價回歸正常。

其餘像是台北－台中，原價時段從260元漲至290元，漲幅11.5%，促銷時段從170元漲至230元，漲幅達35.2%。台北－台南原價時段從360元漲至460元，漲幅達27.7%，促銷時段從220元漲至370元，漲幅達68.1%。台北－高雄原價時段從530元漲至590元，漲幅11.3％，促銷時段從399元漲至470元，漲幅17.7%。