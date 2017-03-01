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「無毒玉米」毛毛蟲一堆 消費者超愛搶購

無毒水果玉米可看到毛毛蟲從玉米中鑽出。（記者林宜樟攝）

2017-03-01  20:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉成功社區的阿公阿嬤志工們，去年開始種植無農藥的水果玉米，雜草長得比玉米高，更與毛蟲共生；最近社區玉米田開始採收，很受歡迎，許多客人買了後還指定要再買，「就是要有毛毛蟲爬來爬去的」。

水上鄉成功社區發展協會理事長陳芳立推動社區營造，他希望在政府補助之外，還能順利維持社區整年度的活動運作；去年底他與水上鄉三界村長陳重鏞討論種植推廣無毒玉米，陳重鏞慨然答應，無償提供8分半土地讓社區種植。

雖然不噴藥除草和除蟲，讓不少毛蟲啃食玉米，因此收成量較少，採收時還常看到毛毛蟲從玉米葉中鑽出，他開玩笑說「煮玉米湯冒出蟲蟲，可以加料」；最近每天都有社區阿公阿嬤當志工到田裡採收，老人家都說，採玉米當運動，晚上睡覺「更好眠」，許多家長也帶小孩來體驗，瞭解農村生活。

陳芳立說，水果玉米一斤賣35元，30斤賣1千元，雖然較市價稍貴，但無毒健康頗受歡迎，已賣出1千3百多台斤，目標是籌措16萬元社區協會基金；水上鄉縣議員林緗亭最近協助採收和行銷，她咬起水果玉米，大讚「連生吃都好甜，滿嘴甜汁」。

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