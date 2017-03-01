白沙屯媽祖進入雲林縣境 信徒熱情迎接
信徒虔誠敬拜，眾人都在轎前跪拜「鑽轎腳」。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］白沙屯媽祖來囉！白沙屯媽祖進香團今天進入雲林縣境，信徒熱情迎接，下午4點駐駕褒忠分駐所過夜，預計明天凌晨2點繼續往北港進香，沿途信徒準備飲料、玉米、素肉粽、番茄還有青草茶款待，掀起媽祖宗教狂熱。
白沙屯媽祖從苗栗拱天宮出發，展開12天11夜往北港徒步進香活動，今天上午10點抵達雲林縣境，中午在崙背慈聖太子殿休息，下午2點啟程，預計明天中午前進入北港。
白沙屯媽祖鑾駕所到之處，信徒虔誠敬拜，眾人都在轎前跪拜「鑽轎腳」，隊伍綿延數公里，還有人手持巨香隨香，展現對媽祖信仰的宗教狂熱。
進香隊伍中不乏大學生，就讀清華大學的林育臣、陳揚升、許明正全程徒步，今年第3度隨香的林育臣直說陪著媽祖一直走一直走，感覺媽祖就在身旁，因此，只有體力許可，他就會每年都來，今年甚至連親大哥也一起走。
住在雲林東勢鄉的李建和則人車隨香，還提供義務接送，途中就認識一群來自不同縣市的人還變成好朋友，眾人把香旗綁成兔子造型，在隨香隊伍中相當矚目，扶輪社也設服務站供信徒歇腳，還有人車子畫上「食物不浪費、垃圾不落地，累了請上車」的標語，連單車都能上車，相當貼心。
媽祖鑾轎進入褒忠鄉後，先在旭心亭金香舖休息10分鐘，並駐駕雲林至善協會褒忠服務處，最後在褒忠分駐所停轎過夜，預計今天凌晨2點再出發，轎子一停吸引褒忠鄉親扶老攜幼到分駐所拜拜。
白沙屯媽祖進入雲林縣境，信徒熱情迎接。（記者廖淑玲攝）
白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所過夜。（記者廖淑玲攝）
白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所接受信徒參拜。（記者廖淑玲攝）
白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所，大批人車隨行。（記者廖淑玲攝）
褒忠鄉民準備美食款待隨香的「香丁腳」。（記者廖淑玲攝）
住在雲林東勢鄉的李建和（右）把香旗綁成兔子造型，在隨香隊伍中相當矚目。（記者廖淑玲攝）
車隊中還有為腳踏車設服務車，相當貼心。（記者廖淑玲攝）
就讀清華大學的林育臣（左）、陳揚升（中）、許明正（左）全程徒步隨香。（記者廖淑玲攝）
有人車子畫上「食物不浪費、垃圾不落地，累了請上車」的標語，頗有創意。（記者廖淑玲攝）
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