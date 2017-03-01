| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

綠委：校園心理師超血汗 43大專院校違法

許智傑表示，若從嚴以1:1200標準檢視，包括台大、政大、成大等137校都未達標準。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-03-01  16:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕校園社工、心理師超血汗！民進黨立委許智傑針對全台大專院校進行調查，發現全台157所大專院校中，有43所社工及心理師聘僱人數低於法定標準（1:2400），多校輔導人力「師生比」嚴重失衡，甚至出現「1名心理師需服務1萬名學生」的駭人數字，其中台大、政大、成大等名校師生比也都待加強，校園輔導機制顯然出了問題。

許智傑指出，據「學生輔導法」規定，只要社工及心理師與學生比例（師生比）不超過1：2400就不會違法，但如此寬鬆標準下，仍有43所學校違法，比例達總數27.3%。其中「師生比」最高前三名，分別是台北城市科技大學（1：11221）、萬能科大（1：11105）及景文科大（1：8006）。

此外，大漢技術學院、亞太創意技術學院、稻江科技暨管理學院、和春技術學院及法鼓文理學院等5校，更連一名心理師都未聘，學生心理問題面對無人可諮詢困境。

許智傑進一步表示，若從嚴以1:1200標準檢視，包括台大、政大、成大等137校都未達標準。而全台大專院校專任心理師僅526位，平均每人須輔導2500位學生；社工師總數58位，平均每位須輔導23000名學生，明顯超載。

許智傑建議，美國校園社工協會建議，社工師與學生比應以1:250為佳，但台灣校園聘請社工心理師不足，校園自傷事件又頻傳，兩者脫不了關係，未來教育部應將此列為大專院校退場考評指標，無法配置足夠輔導人力又不改善者，應優先退場。

廣告
  • 民進黨立委許智傑指出有43所大專院校社工及心理師聘僱人數低於法定標準。（記者楊淳卉攝）

    民進黨立委許智傑指出有43所大專院校社工及心理師聘僱人數低於法定標準。（記者楊淳卉攝）

  • 民進黨立委許智傑指出有43所大專院校社工及心理師聘僱人數低於法定標準。（記者楊淳卉攝）

    民進黨立委許智傑指出有43所大專院校社工及心理師聘僱人數低於法定標準。（記者楊淳卉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心理師 校園 社工 綠委 血汗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：綠委：校園心理師超血汗 43大專院校違法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.