綠委：校園心理師超血汗 43大專院校違法

許智傑表示，若從嚴以1:1200標準檢視，包括台大、政大、成大等137校都未達標準。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-03-01 16:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕校園社工、心理師超血汗！民進黨立委許智傑針對全台大專院校進行調查，發現全台157所大專院校中，有43所社工及心理師聘僱人數低於法定標準（1:2400），多校輔導人力「師生比」嚴重失衡，甚至出現「1名心理師需服務1萬名學生」的駭人數字，其中台大、政大、成大等名校師生比也都待加強，校園輔導機制顯然出了問題。

許智傑指出，據「學生輔導法」規定，只要社工及心理師與學生比例（師生比）不超過1：2400就不會違法，但如此寬鬆標準下，仍有43所學校違法，比例達總數27.3%。其中「師生比」最高前三名，分別是台北城市科技大學（1：11221）、萬能科大（1：11105）及景文科大（1：8006）。

此外，大漢技術學院、亞太創意技術學院、稻江科技暨管理學院、和春技術學院及法鼓文理學院等5校，更連一名心理師都未聘，學生心理問題面對無人可諮詢困境。

許智傑進一步表示，若從嚴以1:1200標準檢視，包括台大、政大、成大等137校都未達標準。而全台大專院校專任心理師僅526位，平均每人須輔導2500位學生；社工師總數58位，平均每位須輔導23000名學生，明顯超載。

許智傑建議，美國校園社工協會建議，社工師與學生比應以1:250為佳，但台灣校園聘請社工心理師不足，校園自傷事件又頻傳，兩者脫不了關係，未來教育部應將此列為大專院校退場考評指標，無法配置足夠輔導人力又不改善者，應優先退場。