台數科併東森電視 公平會有條件准了

2017-03-01 16:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕台數科擬砸111億元購併東森電視，公平會今天以附加負擔方式有條件同意了。公平會認為，台數科擬透過子公司取得東森電視65%股權一案，仍有限制競爭疑慮，因此透過二項附加條件方式不禁止這項結合案。

這二項附加條件包括雙方結合後，六個月內必須將東森新聞台及東森財經新聞台在多媒體內容傳輸平台（MOD）或其他公開播送平台上架；再者，台數科必須在結合後5年內每年6月1日交資料給公平會，內容為自製或代理頻道對各有線電視系統經營者的授權條件等。

至於外界關切的垂直跟水平整合可能衍生的限制競爭疑慮，公平會說，這部分考量台數科在六大多系統經營者的市佔率還排不上前幾名，因此不至於會壟斷整個市場。

公平會強調，此案是針對限制競爭等公平法範圍進行審查，至於有線電視系統業者是否可經營新聞頻道，資金來源、財務操作槓桿比例是否過高及是否會違反有線廣播電視法與衛星廣播電視法有關黨政軍投資限制條款等，則屬國家通訊傳播委員會及經濟部投資審議委員會等主管機關的權責。（更新時間：17:16分）