勞工局稽查筌聖老家 6項缺失再罰28萬元

2017-03-01 16:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今天聯合稽查筌聖老家食品工廠，再稽查到6項缺失，除之前工廠因涉剝削印尼女移工、涉販運人口被起訴，違反就業服務法等，祭出120萬罰款，今天再以違反職安法、勞基法、就服法開罰28萬元。

勞工局稽查6項缺失，包括查獲以缺失名義私扣外勞500元，違反勞基法；另查到有9名臨時兼職人員，竟未登錄出退勤記錄，違規開罰9萬元；員工工資清册未依規定保持5年，罰2萬元；另設備未符合工安標準，開罰3萬元。

勞工局還發現筌聖老家的薪資明細表上，没有印有外國人本國文字，而且外勞繳付給仲介公司的服務費，經由雇主於勞工薪資中代扣，均違反就服法，再開罰6萬元，總共今天祭出28萬元罰單，目前累計受罰148萬元。