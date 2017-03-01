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中客不來了以後... 蕭美琴：連假花蓮塞到爆

2017-03-01  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客不來以後，對台灣的觀光業有何影響？花蓮選出的民進黨籍立委蕭美琴在臉書PO文表示，連假期間，花蓮的人潮及車潮皆爆滿，「是花蓮人都不約而同出門，還是外地來的自由行和國旅客增加了？」

蕭美琴表示，「連假期間外出跑行程，花蓮的車潮真的爆多且很塞車。很多餐廳也是熱鬧滿滿。」並且問道，「是花蓮人都不約而同出門，還是外地來的自由行和國旅客增加了？」網友們則回覆，「絕大多數是外縣市民眾與外國觀光客」、「都是中國政府限制中國旅客到台灣旅遊的錯」、「外地遊客很多喔，到處都是人呢」、「因為中國客不來，台灣其他地區的遊客，和他國觀光客就去玩啦」。

更有網友表示，「花蓮人不想出門」、「到處都是人啊！台南市神農街、國華街、正興街、保安路，人多到滿出來啊！超誇張！」

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  • 蕭美琴在臉書PO文表示，連假期間外出跑行程時發現，花蓮的人潮、車潮滿滿。（圖擷自蕭美琴臉書頁）

    蕭美琴在臉書PO文表示，連假期間外出跑行程時發現，花蓮的人潮、車潮滿滿。（圖擷自蕭美琴臉書頁）

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