百果樹紅磚屋又要說「再見」！原來是...
2017-03-01 09:42
百果樹紅磚屋又貼出「珍重再見」的公告，黃大魚兒童劇團退出經營。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］百果樹紅磚屋去年5月底重新亮燈後，昨晚卻又投下震撼彈，在臉書粉絲專頁上宣布，「又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜。」昨天是黃大魚兒童劇團經營百果樹紅磚屋的最後一天，接下來將由黃大魚文化藝術基金會接棒，繼續經營紅磚屋。
百果樹紅磚屋PO文中指出，一個不會賺錢的劇團，要想經營一個不想賺錢的藝文空間，確實是有很多的不足，加上屋外不友善的風聲鶴唳，連年不曾停歇，而期待中可以名正言順的傑出藝文人士優惠條款，依然遙無聲息。
文中感謝總是相挺的黃大魚文化藝術基金會的夥伴接續承擔，協力黃春明老師在宜蘭的重要志業，百果樹紅磚屋一如過往，依然在宜蘭火車站前傳遞藝文的感動，依然歡迎有閒來坐。
文末，百果樹紅磚屋再次感謝一千多個日子以來相挺陪伴的夥伴和果粉，「謝謝握過麥克風的老師們、上過舞台的大咖小咖和魚兒們、端過茶水掃過地說過歡迎光臨的志工們、有的出過錢有的出過力默默支持的朋友們、守著櫃枱守著小小舞台守著理想的工作夥伴們，謝謝聽過故事、參加過講座、看過電影、喝過春明咖啡、走馬看花過、來過沒來過的每一位關心過百果樹紅磚屋的朋友們，真誠的說一聲，有您們真好，謝謝大家。」
黃大魚兒童劇團執行長李賴也在個人臉書寫下，「人生因緣必須轉彎，莎喲娜啦，再見了，百果樹紅磚屋即日起屋婆假釋大休，歡迎邀約藝文參訪、市集旅行、說故事、喝咖啡、啖美食、遊山玩水。」
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