狂！正義魔人最高境界 網友：好個「借刀殺人」

網友手拿違停罰單、還附贈一張紙條，讓他笑稱「不知道該哭還是笑，有檢舉達人也有正義魔人」。（圖擷取自爆社粉專）

2017-02-28 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，只見照片中，他手拿著一張違停罰單、還附贈一張留言紙條，而紙條上竟「霸氣」告知檢舉者是誰，說明告知原因、並稱自己只是「路見不平」，令不少網友笑稱，這是正義魔人的最高境界「殺人不用刀」。

根據網友手中的紙條，上面告知檢舉者為一家違建加蓋的商店，「你的罰單是XX店叫警察來開單的，如不爽要報復XX店，可以向台中市政府檢舉」，紙條還不具名，還在最下方霸氣地留了一句「路見不平」，讓這名網友表示，「不知道該哭還是笑，有檢舉達人也有正義魔人」。

不少網友看完紛紛驚嘆這名「正義魔人」的「檢舉手法」高明，並留言表示：「好一個借刀殺人」、「互相傷害XDD」、「一山還有一山高」、「借刀殺人XD」、「高手高手高高手！」、「檢舉魔人被抓包，反檢舉才是王道！」、「帥」、「字真漂亮」、「這招叫做殺人不用刀」、「他會不會是在那邊買彩券都沒中過所以不爽啊」