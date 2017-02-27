土地公神助 27494斤大龜王留在阿蓮庄

今年大龜王重達2萬7494台斤，比去年增加266台斤。（記者蘇福男攝）

2017-02-27 22:00

〔記者蘇福男／田寮報導〕高雄田寮區大南天福德祠行之有年的萬斤大龜王乞龜活動，今晚9點進入決賽，有3人擲筊一決勝負，31歲男子朱立民最後擲出4聖杯，將大龜王留在阿蓮庄。

田寮崗山頭大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，其中，重達2萬多台斤的大龜王，每年均吸引大批信眾擲筊祈求，競爭激烈，今年大龜王重達2萬7494台斤，比去年增加266台斤。

大龜王擲筊活動今天從上午9點進行到晚上9點，第一輪共有2男1女擲出6聖杯，晚上9點3人進行決賽，以擲出最多聖杯者為大龜王新得主，前面2人擲筊均落空，最後擲筊的螺絲工廠業者朱立民，一連擲出4聖杯，現場觀眾報以熱烈掌聲，恭賀他如願以償喜迎大龜王回家。

朱男表示，去年他首次乞大龜王，只獲得1聖杯，今年他再試試手氣，懇求土地公讓大龜王留在阿蓮庄，果然獲得神助，讓他心想事成。

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