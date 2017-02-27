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外籍旅客住宿台中 旅館住房率六都唯一提升

台中市觀光旅遊局辦理旅館業穆斯林友善環境輔導講習，聘請中國回教協會講師為旅館業者授課。（台中市觀光旅遊局提供）

2017-02-27  23:55

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局統計，去年住宿台中的旅客約685萬人次，較104年度成長約27萬人次，其中外籍旅客住宿台中逾225萬人次，較104年度成長約10萬人次，是六都觀光旅館住房率唯一提升的城市。

去年成長約10萬人次

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，去年是觀光產業相當嚴峻的一年，觀旅局積極輔導旅宿業提升服務品質、合法設立登記、營造自我特色，並推動星級評鑑輔導、節能減碳、查緝取締非法旅宿、輔導溫泉觀光產業發展，使旅客不減反增，效益顯著。

在輔導旅宿業者申請合法設立登記方面，觀旅局設立單一服務窗口，提供業者法規諮詢服務，平行會審相關局處，縮短行政作業時程，加速業者取得旅館業登記證。去年，台中市共新設立21家旅館業及5家民宿，計至去年底止，台中市觀光旅館業有8家、一般旅館業344家、民宿80家，合計共432家，總客房數近2萬間，六都排名第三。

觀旅局自104年起並積極推動旅館星級評鑑輔導，打造優質旅宿環境，104至105年度共輔導43家旅館通過交通部星級旅館評鑑，目前累計有55家星級旅館，數量居全國第三，包括五星級8家、四星級6家、三星級18家。

觀旅局並積極輔導台中溫泉旅館觀光產業發展，健全溫泉區管理制度，主動輔導未合法業者排除困難，取得溫泉標章合法經營，至去年底止，共輔導15家溫泉使用事業取得溫泉標章，合法比例達75%，六都排名第三，並持續積極輔導其他尚未合法業者，促進溫泉產業優質發展。

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