頭牙「金元寶」回娘家 這個土地公送樂透彩券
2017-02-27 16:14
鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持後再蓋上，最後再整個過爐。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是今年的「頭牙」，民眾都跑到土地公廟求整年的財運，而彰化鹿港福德宮不只是擠滿求財的民眾，只要抱著「金元寶」回娘家的信眾，全都再加發招財符與樂透彩，先預祝開春賺大錢！
鹿港福德宮主委金育中表示，該宮供奉南方福德正神，每年「頭牙」就是信眾抱著「金元寶」回娘家的日子，由於每年的「金元寶」樣式不同，有銅材鍍金的大小尺寸金元寶，也有玻璃工藝的賜財麒麟，不論是今年剛「博杯」所求的金元寶，還是歷年「博杯」所求的招財寶物，凡是「頭牙回娘家」，通通加碼送樂透彩。
金育中指出，今年最遠有從高雄特地抱著「金元寶」回娘家，而「金元寶」回娘家，除了今年開春才求「金元寶」直接過爐以外，其餘歷年「金元寶」則由執事人員打開蓋子，讓蓋子先「過爐」，再蓋住「金元寶」，最後再把「金元寶」連盒子過爐，透過土地公的加持，讓今年賺大錢。
相關影音
鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持後再蓋上，最後再整個過爐。（記者劉曉欣攝）
鹿港福德宮「頭牙」好熱鬧，信徒帶著以前所求的「金元寶」回娘家過爐。（記者劉曉欣攝）
鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持。（記者劉曉欣攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上
- 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 疑翻身趴睡 新北板橋1月大男嬰送醫不治
- MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工
- 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 質疑詹啟賢有隱瞞 邱毅提4疑點要求回應
- （奧斯卡典禮）擁嫩妻果然好運！這部片率先得2獎
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 遊行紀念228 鄭南榕胞弟：政府盡快實現轉型正義
- 地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
- 金鋁衣OUT！ 蔡依林最新時尚「閨蜜腰包」買起來
- 答腔郝龍斌 王欣儀：破壞中正紀念堂可判6個月
- （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 老翁騎單車 上快速道路被撞死
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 中校疑涉毒拒尿檢 海軍竟准退伍
- 柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 兩岸與國際》北京將對台灣失去耐心之說是真相，還是幻覺？
- 攝影師作品奪最佳紀錄短片 機場逗留3天仍無法入境
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮
- 自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望
- 國民黨從未賠償228 顧立雄：都拿納稅人的錢
- SpeXial自爆秘辛 公認「他」最難搞
- 法律白話文》過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔？
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：頭牙「金元寶」回娘家 這個土地公送樂透彩券
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分