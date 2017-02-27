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頭牙「金元寶」回娘家 這個土地公送樂透彩券

鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持後再蓋上，最後再整個過爐。（記者劉曉欣攝）

2017-02-27  16:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是今年的「頭牙」，民眾都跑到土地公廟求整年的財運，而彰化鹿港福德宮不只是擠滿求財的民眾，只要抱著「金元寶」回娘家的信眾，全都再加發招財符與樂透彩，先預祝開春賺大錢！

鹿港福德宮主委金育中表示，該宮供奉南方福德正神，每年「頭牙」就是信眾抱著「金元寶」回娘家的日子，由於每年的「金元寶」樣式不同，有銅材鍍金的大小尺寸金元寶，也有玻璃工藝的賜財麒麟，不論是今年剛「博杯」所求的金元寶，還是歷年「博杯」所求的招財寶物，凡是「頭牙回娘家」，通通加碼送樂透彩。

金育中指出，今年最遠有從高雄特地抱著「金元寶」回娘家，而「金元寶」回娘家，除了今年開春才求「金元寶」直接過爐以外，其餘歷年「金元寶」則由執事人員打開蓋子，讓蓋子先「過爐」，再蓋住「金元寶」，最後再把「金元寶」連盒子過爐，透過土地公的加持，讓今年賺大錢。

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鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持後再蓋上，最後再整個過爐。（記者劉曉欣攝）

鹿港福德宮「頭牙」好熱鬧，信徒帶著以前所求的「金元寶」回娘家過爐。（記者劉曉欣攝）

鹿港福德宮「頭牙」金元寶回娘家，先把蓋子拿起來過爐，讓土地公加持。（記者劉曉欣攝）

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