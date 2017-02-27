民眾省下10元停車費 全部都會收到900元罰單

2017-02-27 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台東富岡漁港是搭船往返蘭嶼和綠島的主要港口，在228連假期間有許多民眾駕車前來，但車輛都不停在30分鐘收費10元的路邊停車格，而是貪小便宜停到行人專用道上面，對此警方已一一開單，違停的車主都會收到900元的罰單。

據《中國時報》報導，這幾天富岡港停滿許多車輛，不過停車格上幾乎沒有半輛車，原來遊客都停在堤防旁的道路，讓行人走路時處處受阻，相當不方便。

台東警分局對此指出，連假期間人力有些不足，不過針對這些違停行為，已派出員警到現場開單，每位車主都要繳交900元罰鍰。