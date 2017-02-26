南故宮湖畔音樂會 台日唱將攜手掀高潮
2017-02-26 21:53
繽紛亞洲，湖畔音樂會，日本女高音田村麻子熱情獻唱。（記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕2017繽紛亞洲，湖畔音樂會今天晚上由國際馳名的日本女高音田村麻子接棒，和嘉義籍的社會音樂家黃凱盈、男高音王典等人接力演唱，一再博得如雷的掌聲，為音樂會掀起一波波的高潮。
近萬名民眾不畏冷冽低溫，今天晚上在故宮南院草原聆聽被譽為東方蝴蝶夫人的日本聲樂家田村麻子和男高音王典、黃盈凱和台北愛樂弦樂團、凱樂思室內樂及9名舞者攜手接續演出，帶來多首膾炙人口的歌劇選粹。
由於天氣實在是太冷了，穿著低胸禮服的田村麻子說，等她到了80歲的時候都還會記得曾經在這樣的天氣、在如此美麗的戶外演唱，全場觀眾也以熱情的掌聲回報田村麻子優美的歌聲。
田村麻子除帶來選自「蝴蝶夫人」、「露莎卡」和「弄臣」等多首膾炙人口、耳熟能詳的歌劇及交響樂作品，日本作曲家涉谷牧人也全新改編「一隻鳥仔哮啾啾」、「月亮代表我的心」等兩首台灣與嘉義當地歌謠，為繽紛的亞洲藝術盛宴增添台日文化創作交流的氣息，也為別開生面的湖畔音樂會劃下美麗的句號。
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