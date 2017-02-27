保證不激凸的白T！ 84％女性厭惡男性穿衣激凸

日本研發出1款「永不激凸白T」，讓男性能自信的穿著時尚的白T。（圖擷取自PR Times）

2017-02-27 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕現在衣服講究透氣越做越薄，男生一不小心胸部兩個點點就激凸了，這個時候如果你是個大胸肌男就算了，偏偏大多數的人都是路人身材，這時禮貌無限的日本人就生產了一件「永不激凸白T」。

▲研發商調查日本女性，有84%女性討厭男生激凸。（圖擷取自PR Times）

據《RocketNews24》報導，這家研發「永不激凸白T」的研發商，做了1個市場調查，發現有84%的女性討厭看到男生乳頭從衣物透出，甚至會認為這樣的男生不衛生也不可靠。

▲如果有這樣定期激凸的男仕，除了認真考慮更如何解決外，也可以考慮買一件這種特殊T恤。（圖擷取自PR Times）

有日本人利用了特殊縫合技術與高質量的棉花，製造出「永不激凸白T」，但由於是專利商品，價格折合台幣要2500元，，有激凸困擾的男人們會考慮嗎？