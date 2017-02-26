疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」

台中永采烘焙坊血汗爭議持續延燒。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-02-26 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊血汗爭議持續延燒，導致店家生意一落千丈，下午有網友在臉書不公開社團《爆料公社》轉貼1張「停止營業」公告的照片。

原PO表示，行經永采烘焙坊時，店內仍見2、3桌客人在用餐，不料，店門口卻張貼1張公告，表示「對於近日內所引發外界批評指教，將虛心接受，自即日起本店停止營業，謝謝！」讓人超傻眼，不少網友詢問「是怎麼回事啊？」另有網友質疑，「關店一個月，重新裝潢換名字一樣爽賺啊！」也有人調侃，「考慮從新出發，改掉招牌、找尋新位置，頂著白帶廚藝的光環，抱歉是藍帶」、「別關啊，我還沒去丟雞蛋撒冥紙欸」。

永采日前被踢爆苛刻實習生，每日超時工作、扣薪水、給低薪，甚至惡言相向，還不滿兩名實習生與廖姓主廚、助手未依餐廳勞動契約陸續請辭，憤而個別求償59萬元，但業者否認，僅稱4人共同賠償，不料，反被廖姓主廚提證據打臉，並爆發議長關說、幾名離職員工出面連環爆、勞工局協調「買個經驗」等疑雲。

直至昨晚，台中市勞工局依業者違法事實明確，且無改善之意，重罰永采烘焙坊100萬，受業者委託的林姓法務喊判太重，隨後今又被指控叫爸爸出面趕人、毀人新工作，以及被爆似是台中市議會前祕書長的小三，引發軒然大波與輿論撻伐。