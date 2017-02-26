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濕冷民眾出遊興致缺 六福村延長優惠時間

又濕又冷的天氣讓六福村連假前兩天，看不到以往這種排隊人潮盛況。。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-02-26  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕為搶搭連假出遊熱潮，六福村推出集滿指定吉祥物圖片，可享4人入園999元的優惠，不料天公不作美，讓民眾抱怨，來不及享受優惠就要結束了，六福村因此決定延長優惠至下週日（3月5日）。

綜合媒體報導，六福村表示，接獲不少電話反映，連假又濕又冷出遊太掃興，或已收集到吉祥物圖片，卻來不及到樂園兌換優惠，因此決定延長優惠活動，除了228連假外，週六（4日）、下週日（5日）一樣享有集滿指定4大吉祥物圖片，最多可享4人入園999元的優惠，歡迎民眾把握。

連假前兩日的天氣濕冷，讓六福村入園人數比起往年連假少，加上有時因雨勢過大，戶外遊樂設施會暫停開放，讓入園遊客掃興，六福村期盼連假後兩日天氣轉好的情況下，能衝高入園人數。

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